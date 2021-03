Volkswagen: verso taglio 5.000 posti di lavoro in Germania Secondo Handesblatt la casa automobilistica punta ad abbassare i costi del 5% entro il 2023 liberando così risorse per i veicoli elettrici

Volkswagen prevede di tagliare fino a 4-5mila posti di lavoro nei suoi stabilimenti in Germania, offrendo un pensionamento anticipato o parziale ai dipendenti più anziani con una mossa che potrebbe costare diverse centinaia di milioni di euro. La casa automobilistica tedesca ha dichiarato di aver messo a punto un piano per offrire il pensionamento parziale ai nati nel 1964, ed il pensionamento anticipato ai nati tra il 1956 e il 1960. La società ha detto di aspettarsi che fino a 900 lavoratori optino per il pensionamento anticipato, mentre diverse migliaia dovrebbero scegliere il parziale.

Per il quotidiano Handelsblatt, che nei giorni scorsi aveva anticipato la decisione della compagnia, potrebbero essere tagliati fino a 5 mila posti di lavoro.La casa automobilistica aveva annunciato in dicembre di voler raggiungere un accordo con i sindacati entro la fine del primo trimestre per abbassare i costi del 5% entro il 2023 liberando così risorse per i veicoli elettrici

In quella che sembrerebbe una transizione da casa automobilistica a ‘tech company' modellata su Tesla, Volkswagen ha inoltre annunciato l'aumento del budget per la formazione dei dipendenti da 40 a 200 milioni di euro. È stato esteso anche il congelamento delle assunzioni fino alla fine del 2021, in precedenza previsto solo per il primo trimestre, mentre le assunzioni esterne possono essere effettuate solo in settori come quello dello sviluppo tecnologico e la digitalizzazione.