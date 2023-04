Capacità di carico da 438 litri e lunghezza pari a 4,27 metri perla Volkswagen Taigo. Primo suv coupé di segmento B del marchio tedesco. Lungo 4,27 metri, questo nuovo modello è dotato di serie di fari full Led, strumentazione interamente digitale, guida assistita Travel Assist e sistemi infotainment di ultima generazione Mib3, il suv coupé pone nuovi standard nella categoria in fatto di tecnologia. Il design della Taigo si contraddistingue per le proporzioni vigorose con un andamento da coupé, in cui si inserisce il montante posteriore fortemente inclinato in avanti. A bordo Taigo convince presentandosi di serie con materiali di qualità e comandi razionali. I sistemi d'infotainment si basano sull’ultima generazione di piattaforma modulare MIB3, che include Online Control Unit (eSIM) e App-Connect Wireless di serie. Anche in fatto di assistenza alla guida, Taigo presenta un'ampia condivisione con i modelli Volkswagen di segmenti superiori. Nel dettaglio la versione selezionata è la Volkswagen Taigo 1.0 TSI Life, lunga 427 cm, larga 176 cm, alta 152 cm con un bagagliaio da 438 a 1.222 litri. Nella versione 1.0 TSI Life è spinta dal motore a benzina di 999 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 70 kW - 95 cavalli ed una coppia massima di 175 Nm a 1.600 giri/min. La trazione è anteriore. Il serbatoio ha una capienza di 40 litri. Le emissioni di CO2 sono di 132 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 11,1 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 183 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.220 kg.



