Volkswagen Taigo, in arrivo il suv compatto formato coupé

Si chiama Taigo e dimensionalmente si inserirà nella famiglia dei suv della Volkswagen tra la T-Roc e la Tiguan. Il nuovo modello che in Italia sarà venduto a partire dall'inizio del 2022, è il primo ruote alte della casa che trae ispirazioni dalle coupé, come ben evidenziano i bozzetti che accompagnano la sua gestazione. Per altro, poco complicata, in quanto la Taigo è la gemella in chiave europea della Nivus, prodotta in Brasile.

Al pari della consanguinea, la Taigo si basa sull'architettura modulare Mqb A0 che sorregge tanti modelli compatti del gruppo Volkswagen e che è stata portata al debutto dalla Polo. Così, anche la Taigo sarà prodotta nello stesso impianto della berlina: quello spagnolo di Pamplona.

Compatto, ma hi-tech

Il nuovo crossover che veste sportivamente sarà proposto con motori sovralimentati a benzina, sicuramente anche mild hybrid, e si caratterizzerà per l'elevata digitalizzazione. Considerando quanto suggerisce la sorellina brasiliana, la dotazione tecnologica del nuovo modello dovrebbe includere il sistema d'infotainment con 10 Gb di spazio per le app e la strumentazione digitale, entrambi con display da 10”, e una suite di Adas molto estesa. Ovviamente, alcune specifiche tecniche saranno in sintonia con le esigenze europee, in particolare quelle riguardanti il comportamento e il confort.