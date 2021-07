Volkswagen Taigo, debutta il nuovo mini suv: ecco come è fatto

3' di lettura

Nato in Brasile con il nome Nivus e poi sbarcato anche in Europa. Volkswagen Taigo è un suv compatto con la silhouette da coupé che dispone di numerosi sistemi tecnologici di ultima generazione. L’arrivo sul mercato italiano è previsto per il primo trimestre del prossimo anno.

Look da coupé

Basato sulla famosa piattaforma Mqb nella variante A0 (destinata alle vetture più compatte del gruppo Volkswagen), Taigo appartiene al segmento B, lo stesso al quale fanno parte Polo e T-Cross.

Loading...

Le dimensioni sono davvero compatte: lungo 4.266 mm, larga 1.757 mm e un passo di 2.566 mm. Il bagagliaio ha una capacità di carico pari a 438 litri.

Esteticamente si presenta come una compatta con un design moderno e sportivo. Lateralmente è caratterizzata dalla linea del tetto lunga che termina con uno spoiler sul tetto all’altezza del lunotto. Nell’anteriore mostra un look deciso, con una calandra rifinita in nero lucido è qui arricchita da una firma luminosa con barra trasversale che la illumina. Anche nel posteriore è presenta una barra luminosa che sottolinea la larghezza del suv coupé. Da sottolineare che a partire dall’allestimento Style, sono di serie i fari Led Metrix Iq.Light.

A dare una buona impronta su strada, i cerchi disponibili in dimensioni da 16 e 18 pollici.