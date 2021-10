Volkswagen Taigo, tutto quello che c'è da sapere sul nuovo suv urbano

5' di lettura

La Volkswagen Taigo verrà lanciata all'inizio dell'anno prossimo, ma la si può già prenotare sulla base di un pezzo d'accesso di 22.600 euro. Offre un format simile a quello della T-Cross della quale rappresenta una alternativa molto più sportiveggiante e modaiola. Nonostante le molto affinità tecniche con la T-Cross, la Taigo se ne differenzia, per la taglia, le proporzioni e il design. Innanzitutto, è più lunga, 4,27 metri contro 4,11, per merito del passo cresciuto a 2,57 metri contro i 2,55 della T-Cross, ma soprattutto per lo sbalzo posteriore pronunciato. L'altezza del corpo vettura scende a 1,49 metri, contro 1,58 metri della T-Cross, con proporzioni, dunque, diverse, ma con la luce libera da terra invariata. E se il tetto della Taigo ha un andamento spiovente il volume di coda non mette limita la praticità: Vw, infatti, dichiara un bagagliaio di 438 litri, la T-Cross, con divanetto scorrevole, ne offre invece fra i 385 e i 455 litri.



In Brasile dove è nata si chiama Nivus



E’ stata concepita in Brasile la Volkswagen Taigo e là si chiama Nivus e viene realizzata con specifiche legate al mercato sudamericano. Il modello che è invece commercializzato in Europa è stato studiato e modificato ed è prodotto a Pamplona in Spagna. Così, i materiali saranno in linea con le richieste del Vecchio Continente. Le forme sono specifiche per la guida in Europa: del resto il taglio coupeggiante è molto evidente, con il montante posteriore proteso in avanti, uno spoiler marcato sul tetto e linee nette, decise, ben sostenute da cerchi che sono disponibili nelle taglie che vanno da 16 e fino a 18 pollici.



Gruppi ottici a Led e anche Matix IQ



Nel frontale di la Volkswagen Taigo, che cambia in alcuni particolari a seconda degli allestimenti, i gruppi ottici a Led s'innestano nella calandra rifinita in nero. D'effetto i fari a Led Matrix IQ.Light, di serie nelle versioni Style non offerta al lancio in Italia e R-Line, dove formano una firma luminosa originale. Nella coda sono ancora i gruppi ottici a Led protagonisti, costituiti da un elemento principale su ogni angolo della carrozzeria e da un robusto profilo centrale continuo, con il nome del modello in lettere collocato alla base del portellone. Incisiva la parte inferiore del fascione che sulla R-Line ha gli scarichi integrati.



Gli allestimenti previsti per il lancio



Parliamo di allestimenti della Volkswagen Taigo: in Italia, al lancio sono disponibili le versioni Life che è una new entry, intermedia di gamma e la R-Line: non sono previste al momento quella base o Taigo e la Style. Il digital cockpit è di serie e i sistemi multimediali comprendono i più recenti Mib3. La versione Life include, tra l'altro, il bracciolo centrale con interfaccia Usb-C supplementare, il volante multifunzione di pelle e i retrovisori esterni ripiegabili elettricamente a cui si aggiungono i cerchi sono di lega nelle misure da 16 o da 17 pollici. Mentre all'interno i sedili sono rivestiti con dei tessuti di livello anche pregiato.



Il top di gamma con tutto e anche di più



Il top di gamma di la Volkswagen Taigo, R-Line include invece: paraurti specifici, fari a Led Matrix IQ.Light, diffusore con terminali integrati e sedili anteriori riscaldati, rivestiti di tessuto sportivo, mentre il padiglione è nero. Sono inoltre disponibili il Digital cockpit Pro con display da 10,25 pollici, il tetto panoramico sollevabile e scorrevole, la selezione del profilo di guida e il differenziale elettronico a bloccaggio trasversale Xds. I cerchi sono di lega da 17 pollici o, in opzione, da 18 pollici. Otto i colori di carrozzeria, sulla R-Line è disponibile anche il pacchetto di design Black style, inoltre con l'opzione Roof pack si può disporre anche di un tetto verniciato a contrasto in nero.