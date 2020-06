Volkswagen Tiguan

Tiguan è il suv medio di Volkswagen, disponibile anche in versione Allspace, con passo allungato e 7 posti. La seconda generazione è caratterizzata da un'impostazione più crossover, ma non rinuncia alle doti di motricità su ogni tipo di terreno garantite dal 4Motion Active Control che consente di scegliere tra le modalità di guida Onroad, Snow, Offroad e Offroad Individual. Dotatissima dal punto di vista delle tecnologie di bordo con ESC con assistente di controsterzata, Front Assist con riconoscimento pedoni e frenata di emergenza, Lane Assist, frenata anti-collisione multipla, predisposizione Isofix per i sedili posteriori laterali e sensori di parcheggio con Park Pilot.

