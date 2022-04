La variante a passo lungo del suv Volkswagen si presenta con sistemi di assistenza e comfort di ultima generazione, infotainment intelligente, motori ad alta efficienza e spazio a volontà per fino a sette persone o 1.920 litri di capacità di carico (1.755 per la sette posti). Tiguan Allspace è una perfetta multiuso per le famiglie, dotata di trazione anteriore o integrale 4motion. Con il sistema modulare di infotainment di terza generazione (Mib3) Tiguan consente la connettività migliore possibile e numerosi servizi online. È frutto di uno sviluppo completamente nuovo anche il comando del climatizzatore automatico Air Care Climatronic che utilizza campi touch e cursori illuminati come elementi di comando. Volkswagen ha ridefinito la gamma di allestimenti della Tiguan Allspace, che ora offrono una dotazione di equipaggiamenti di serie ancora più ampia e completa rispetto al modello precedente. Nel dettaglio la Volkswagen Tiguan Allspace 2.0 Tdi Scr Elegance Dsg 4motion è lunga 473 cm, larga 184 cm, alta 167 cm con un bagagliaio da 230 a 1.775 litri. Nella versione 2.0 Tdi Scr Elegance Dsg 4motion costa 49.700 euro con motore a gasolio di 1.968 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 147 kW/200 cavalli ed una coppia massima di 400 Nm a 1.750 giri/min. La trazione è integrale permanente. Il serbatoio ha una capienza di 58 litri. Le emissioni di CO2 sono di 183 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 7,8 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 216 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.790 kg.

