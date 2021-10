Volkswagen Tiguan Allspace restyling, il suv 7 posti si rinnova

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Volkswagen Tiguan Allspace si rinnova aggiornandosi su stile, sicurezza e connettività.

Sistemi di assistenza di ultima generazione, infotainment intelligente, motori ad alta efficienza e spazio a volontà fino a sette persone o per un massimo di 1.920 litri di capacità. La nuova Volkswagen Tiguan Allspace, versione "lunga" a sette posti del suv tedesco, è disponibile con trazione anteriore o integrale intelligente 4Motion. Dal lancio sul mercato mondiale della gamma nel 2007 sono state immatricolate quasi 6,4 milioni di unità della Tiguan, cui nel 2017 è seguita la versione Long Wheel Base (Lwb) Allspace, che ad oggi è stata venduta in oltre 1,5 milioni di esemplari. Il grande favore incontrato dalla versione Lwb presso i clienti internazionali è dimostrato dal fatto che ormai più della metà di tutte le Tiguan vendute a livello mondiale (circa il 55%) è costituito dalla versione XL.

Volkswagen Tiguan Allspace 2022

Con l'aggiornamento della Tiguan compatta nell'autunno del 2020, questa gamma viene progressivamente dotata di nuovi sistemi di assistenza e infotainment. Nuovi ed evoluti sistemi come il Travel Assist (guida assistita fino a 210 km/h) conducono a destinazione gli occupanti della nuova Tiguan Allspace in tutto relax e nel massimo comfort. Con il sistema modulare di infotainment di terza generazione Mib3, Volkswagen consente la connettività migliore possibile e numerosi servizi online. Inoltre, è completamente di nuova concezione il comando del climatizzatore automatico Air Care Climatronic. Qui infatti vengono utilizzati come elementi di comando campi touch illuminati. La gamma di motorizzazioni della Tiguan Allspace conta propulsori di 2,0l turboDiesel a iniezione diretta Tdi da 150 e 200 cavalli abbinati a un doppio catalizzatore Scr con doppia iniezione di AdBlue (twindosing). Con questa tecnologia le emissioni di ossidi di azoto vengono ridotte fino a un massimo dell'80% Altamente efficiente è anche il funzionamento dei tre motori turbo benzina a iniezione diretta Tsi. Di questi l'unico disponibile in Italia è il 1.5 da 150 cavalli con cambio Dsg a sette rapporti di serie, che dispone del sistema di gestione attiva dei cilindri Act. Tutte le nuove Tiguan Allspace rispettano la normativa sui gas di scarico 6d-Isc-Fcm.

Volkswagen Tiguan Allspace, prezzo

Volkswagen ha ridefinito lo schema delle varianti di allestimento della Tiguan Allspace. Il suv è offerto nelle versioni Life, Elegance ed R-Line, a cui si aggiunge anche una versione d'accesso non disponibile in Italia. Tutte le nuove linee di allestimento offrono una gamma di equipaggiamenti ancora più ricca rispetto ai modelli precedenti paragonabili. I prezzi partono da 40.200 euro.