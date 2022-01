Volkswagen Tiguan diesel

Il restyling del suv di maggior successo in Europa diventa ancora più sicuro, efficiente e connesso. Grazie al Travel Assist ora Tiguan è in grado di viaggiare in modalità assistita fino a una velocità di 210 km/h. Inoltre il rinnovato suv Volkswagen offre una gamma completamente nuova di servizi e funzioni online a bordo grazie ai sistemi di infotainment di ultima generazione Mib3. Le principali dotazioni di serie della nuova Tiguan prevedono sin dall’allestimento d’accesso i sistemi di assistenza alla guida più avanzati, come cruise control adattivo, Lane Assist, Front Assist con frenata d’emergenza e rilevamento pedoni e ciclisti, Side Assist Plus con Rear Traffic Alert e PreCrash. Gli innovativi comandi digitali e sistemi d’infotainment costantemente connessi caratterizzano l’abitacolo del suv. A seconda dell’allestimento i sistemi Mib3 offrono anche nuove funzionalità come il comando vocale naturale, l’accesso ai servizi di streaming, oltre alla possibilità di personalizzare molte impostazioni che possono anche essere archiviate nel cloud tramite ID Volkswagen e quindi richiamate su altre auto del marchio. Nel dettaglio la Volkswagen Tiguan 2.0 Tdi Scr Dsg 4motion R-Line è lunga 451 cm, larga 184 cm, alta 164 cm con un bagagliaio da 615 a 1.655 litri. Nella versione 2.0 Tdi Scr Dsg 4motion R-Line costa 46.600 euro con motore a gasolio di 1.968 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 147 kW/200 cavalli ed una coppia massima di 400 Nm a 1.750 giri/min. La trazione è integrale permanente. Il serbatoio ha una capienza di 58 litri. Le emissioni di CO2 sono di 182 g/km. L'accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 7,5 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 216 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 2.250 kg.

Per saperne di più clicca sul listino