Volkswagen Tiguan restyling, ora è anche ibrida plug-in di Simonluca Pini

La Volkswagen Tiguan si rinnova e lo fa in maniera significa, a partire dall'introduzione della nuova versione plug-in hybrid da 245 cavalli fino alla potente Tiguan R da 320 cavalli. Il suv di Wolfsburg, aggiornato nell'estetica, diventa più connesso grazie al sistema d'infotainment Mib3 e più sicuro sul fronte Adas come sottolineato dall'introduzione del Travel Assist in grado di viaggiare in modalità assistita fino a una velocità di 210 km/h. Inoltre, la Volkswagen ha digitalizzato la gestione dei comandi della climatizzazione impiegando cursori touch e superfici tattili. Altra anteprima per la Tiguan è rappresentata dai nuovi fari a LED Matrix Iq.Light.

Design

Il cofano motore è stato rialzato, mentre la nuova calandra, che ospita i fari con tecnologia Led, è caratterizzata da una maggiore larghezza. Al centro è stato integrato il nuovo emblema VW. Anche i paraurti presentano un design inedito. Nella parte posteriore spicca al centro, sotto il logo VW, la scritta Tiguan; la scritta 4Motion posteriore per le versioni a trazione integrale è stata a sua volta ristilizzata.

Volkswagen Tiguan eHybrid, 50 km in elettrico

La Tiguan eHybrid è spinta dal propulsore ibrido plug-in da 245 cavalli. La versione plug-in hybrid guidata in modalità esclusivamente elettrica fino alla velocità di 130 km/h per una distanza massima di circa 50 km. In modalità Hybrid, il motore elettrico supporta il propulsore Tsi in fase di accelerazione. In questa modalità, la sinergia tra il motore elettrico e quello a combustione offre un'erogazione di potenza maggiore, perché il motore elettrico agisce come un booster aggiuntivo. La modalità GTE, che si attiva tramite un pulsante posizionato accanto alla leva del cambio DSG, migliora la dinamica. In questo caso, il motore elettrico e il TSI si uniscono per fornire la massima potenza di sistema alla Tiguan eHybrid.

Il twin dosing

I motori Tdi sono ora dotati di due catalizzatori SCR disposti in sequenza, ciascuno con iniezione di AdBlue separata (la cosiddetta tecnologia twin dosing). Questo ha consentito alla Volkswagen di ridurre gli ossidi di azoto (NOX) in modo significativo rispetto al modello precedente. Il catalizzatore SCR numero 1, essendo posizionato vicino al motore, raggiunge la propria temperatura di esercizio ottimale poco dopo l'avviamento. Le emissioni di NOX vengono così ridotte molto rapidamente; inoltre, la disposizione vicino al motore rappresenta un vantaggio quando si guida ai bassi carichi. Il catalizzatore SCR numero 2 si trova nel sottoscocca; per effetto della maggiore distanza dal motore, i gas di scarico a monte del secondo catalizzatore sono fino a 100°C più freddi. Questo catalizzatore SCR funziona, pertanto, soprattutto in presenza di carichi elevati, per esempio durante la guida ad alta velocità o trainando un rimorchio. Indipendentemente dalla modalità di funzionamento del motore, il twin dosing assicura che uno dei due catalizzatori SCR funzioni sempre alla temperatura di esercizio ottimale e, di conseguenza, gli ossidi di azoto vengano post-trattati in modo particolarmente efficiente e convertiti in acqua e azoto, un gas innocuo.

Volkswagen Tiguan R

Una novità sul fronte delle motorizzazioni della gamma è rappresentata dal Volkswagen Tiguan R spinta dalla motorizzazione Tsi da 320 cavalli. Per realizzare il nuovo modello R, la Volkswagen ha coordinato tutte le attività relative all'adattamento per la Tiguan del motore EA888 evo4, la versione più recente del Tsi ad alte prestazioni, e ha anche sviluppato una nuova trazione integrale con torque splitter, in grado di distribuire la forza motrice in modo variabile tra l'asse anteriore e quello posteriore. Come funziona: il differenziale trazione 4Motion trasferisce la potenza alle ruote posteriori sinistra e destra in rapporto 50:50, entrambe le ruote sono quindi spinte dalla stessa coppia (anche se tramite il differenziale girano a velocità diverse in curva). Il torque splitter, invece, può distribuire in modo variabile la coppia tra le due ruote posteriori, come già accennato. In gergo tecnico si parla di torque vectoring. Grazie alla ripartizione selettiva, la forza della coppia motrice può essere convogliata fino al 100% alla ruota all'esterno della curva, offrendo un comportamento dinamico notevolmente più agile. L'intensità della distribuzione della forza è determinata dal rispettivo angolo di sterzata, dalla posizione del pedale dell'acceleratore, dall'accelerazione laterale, dalla velocità di imbardata e dalla velocità dell'auto. Il conducente può anche influenzare la modalità di funzionamento del torque splitter e i sistemi dinamici che stabilizzano la guida attraverso la selezione del profilo di guida di serie (modalità: Comfort, Sport, Race, Individual, Offroad, Snow e Offroad-Individual) e il cursore per l'assetto DCC. Il guidatore può accedere molto velocemente alla modalità Race più dinamica utilizzando il pulsante R sul volante multifunzione di nuova concezione della Tiguan R.