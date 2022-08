La terza generazione dell'ammiraglia suv è equipaggiata con soluzioni di connettività della nuova era e una futuristica integrazione dei sistemi di assistenza, comfort, illuminazione ed infotainment. Al debutto l’Innovision Cockpit, il sistema d'interfaccia completamente digitale che integra strumentazione e sistema di infotainment. Touareg offre la più ampia gamma di sistemi di assistenza, controllo della dinamica e comfort mai integrata su una Volkswagen. Tra questi il visore notturno Nightvision, l’assistenza nella guida in colonna, il sistema di reazione al traffico negli incroci, quattro ruote sterzanti attive, barre stabilizzatrici a regolazione elettromeccanica, fari IQ.Light a led Matrix interattivi ed head-up display. Touareg è uno dei modelli più moderni della sua categoria: grazie al Travel Assist è la prima Volkswagen equipaggiata con sistemi di guida assistita fino a 250 km/h. Il suv non reagisce solo al comportamento dei veicoli, ma segue anche i limiti di velocità e l'andamento della strada adattando la marcia in caso di curve, rotonde, incroci e simili. Lo stesso vale per il Trailer Assist che rende le manovre con rimorchio notevolmente più semplici. Nel dettaglio la Volkswagen Touareg 3.0 V6 Tdi Scr Elegance è lunga 488 cm, larga 198 cm, alta 170 cm con un bagagliaio da 810 a 1.800 litri. Nella versione 3.0 V6 Tdi Scr Elegance costa 77.500 euro con motore a gasolio di 2.967 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 170 kW/231 cavalli ed una coppia massima di 500 Nm a 1.750 giri/min. La trazione è integrale permanente. Il serbatoio ha una capienza di 75 litri. Le emissioni di CO2 sono di 227 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 7,5 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 221 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 2.070 kg.

