Volkswagen Touareg R, al Salone di Ginevra il maxi suv ibrido plug-in La nuova Volkswagen Touareg R è il primo modello ibrido plug-in della gamma R. Sarà presentata al Salone di Ginevra e arriverà nella seconda metà del 2020. di Simonluca Pini

9' di lettura

La Volkswagen Touareg R porta la potenza a 462 cavalli grazie alla motorizzazione ibrida plug-in. Spinta dalla motorizzazione V6 TSI turbo benzina da 340 cavalli abbinata all'unità elettrica 100 kW, raggiunge i 250 km/h limitati elettronicamente e assicura accelerazioni da supercar grazie ai 700 Nm di coppia massima. Capace di viaggiare esclusivamente in elettrico fino a 140 km/h, la nuova Touareg R è pronta a debuttare al Salone di Ginevra 2020 e arriverà in concessionaria nella seconda metà dell'anno.

Nuova Volkswagen Touareg R 2020

La nuova Volkswagen Touareg R è il primo modello della serie R con propulsione ibrida plug-in e allo stesso tempo, per la prima volta, un modello ibrido è l'auto più potente della gamma Volkswagen. Il pacchetto esterni comprende paraurti in stile R, elementi inferiori dei paraurti e delle porte in tinta con la carrozzeria, prese d'aria con lamelle nere, cornici dei cristalli laterali nere e gusci degli specchietti retrovisori anch'essi in nero. Un dettaglio distintivo è poi la calandra con i suoi listelli decorativi neri. Nel caso della Touareg R, si aggiungono listelli decorativi neri nella zona inferiore del paraurti anteriore, il logo R (nella calandra, sul portellone e sugli emblemi su parafanghi e porte anteriori) nonché luci posteriori a LED con plastiche brunite. Di serie sono anche i cerchi in lega leggera da 20 pollici modello Braga (neri all'interno / torniti a specchio all'esterno; in alternativa in grigio opaco all'interno / torniti a specchio all'esterno), passaruota maggiorati in tinta con la carrozzeria e terminali di scarico in design trapezoidale. All'interno della gamma, è riservato esclusivamente alla Touareg R il colore tipico denominato Lapiz Blue Metallic (a richiesta). Sempre come equipaggiamento a richiesta, per il nuovo modello top di gamma sono fornibili inoltre i cerchi da 21 pollici Suzuka (superficie tornita a specchio o in nero) e, per la prima volta, i cerchi da 22 pollici Estoril (in nero e nero tornito a specchio).

Volkswagen Touareg R, interni

Gli interni della nuova Volkswagen Touareg R si differenziano per una lunga serie di particolari, come: listelli decorativi della plancia e inserti sulle porte in alluminio Silver Wave, mascherina della consolle centrale in nero lucido e look argento, pelle Vienna per i sedili comfort con logo R sugli appoggiatesta, protezione del bordo di carico in acciaio inox, una nuova generazione del volante multifunzione rivestito in pelle (riscaldabile, con paddle, logo R e tasto opzionale per il Travel Assist), listelli battitacco illuminati in acciaio inox con logo R, pedaliera in acciaio inox spazzolato e illuminazione ambiente bianca. Le cuciture dei sedili in pelle sono realizzate in grigio cristallo, esattamente come i bordi dei tappetini in tessuto e le cuciture decorative dei braccioli, della leva selettrice del cambio e dei pannelli delle porte. Esclusivamente per la Touareg, Volkswagen R ha sviluppato inoltre l'allestimento interno in pelle nera Puglia. Questa pelle naturale è conciata al vegetale, quindi in modo sostenibile, con olio d'oliva. Come speciale caratteristica estetica, i sedili in pelle presentano un'impuntura a losanghe, tanto elegante quanto sportiva, che si ritrova anche sui pannelli delle porte. Tra gli altri raffinati dettagli dell'allestimento in pelle Puglia figura poi un cordoncino sui fianchetti dei sedili in blu Sepang; a realizzare un pendant con questo cordoncino, è presente una sottile cucitura decorativa blu che abbellisce in senso trasversale tutta la plancia. Gli appoggiatesta si fregiano inoltre del logo R.

Connettività a bordo

La Touareg R è dotata di serie dell'Innovision Cockpit composto dalla strumentazione digitale (Digital Cockpit, display da 12 pollici) e dal display del sistema di infotainment (Discover Premium, touchscreen TFT da 15 pollici). Attraverso il sistema di infotainment, il guidatore ottiene informazioni specificamente concepite per la Touareg R e per le sue funzioni ibride, tramite le indicazioni flusso di energia (illustrazione della riserva di energia della batteria, del fabbisogno di energia del sistema di propulsione e della ricarica della batteria) e monitor autonomia elettrica (indicazione del raggio d'azione elettrico, del profilo di guida e della possibilità di ampliare l'autonomia mediante la disattivazione dei servizi elettrici). Sul Digital Cockpit, mediante l'indicatore combinato powermeter / misuratore del numero di giri disposto sul lato sinistro, è possibile leggere lo stato del sistema ibrido; vengono indicati il consumo di energia (in caso di accelerazione) o l'accumulo di energia (in fase di decelerazione) e la modalità Hybrid. Vengono visualizzate anche la distanza elettrica residua e l'autonomia relativa al carburante.

Volkswagen Touareg R Phev

Dopo Golf e Passat, con la Touareg R la propulsione plug-in viene implementata per la terza volta in un modello Volkswagen europeo. Jost Capito, Responsabile del marchio high performance della Marca, ha dichiarato: “Stiamo attualmente ampliando la gamma Volkswagen R, con ottimi risultati. Subito dopo i crossover compatti T-Roc R e T-Roc Cabriolet R-Line, la Volkswagen R presenta oggi la Touareg R, un ulteriore Sport Utility Vehicle che si distingue per un posizionamento assolutamente originale e un inconfondibile carisma”.

Motorizzazioni

Attualmente la gamma del Touareg viene offerta con un motore turbo a benzina (Tsi) e tre motori turbo a gasolio (Tdi). Il V6 TSI sviluppa una potenza di 340 cv. Il V6 Tdi della Touareg è disponibile in due diverse potenze: 231 CV e 286 CV. La Touareg attualmente più potente è la V8 TDI da 421 CV.