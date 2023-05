Volkswagen Touareg restyling, il maxi suv si aggiorna nello stile e nei contenuti

Ascolta la versione audio dell'articolo

Non solo novità elettriche per Volkswagen. Il marchio di Wolfsburg ha svelato la Touareg restyling, novità che va ad aggiornare la terza generazione lanciata nel 2018. Il maxi suv tedesco si riconosce per il frontale dove debuttano i nuovi fari a Led HD Matrix IQ.Light e al posteriore i gruppi ottici posteriori collegati tra loro da un listello luminoso e al centro il logo Vw illuminato di rosso.

Volkswagen Touareg 2024, dimensioni e stile

Se le dimensioni non sono cambiate sulla Volkswagen Touareg, a partire dalla lunghezza pari a 4,88 metri, lo stile è stato aggiornato a partire dal frontale dove sono stati ridisegnati il paraurti e il gruppo costituito da calandra e fari. Spiccano i nuovi fari a Led HD Matrix IQ.Light con tre moduli Led e tre Led a forma di L per le luci diurne, oltre alla fascia centrale illuminata a destra e a sinistra del logo Vw, anch'essa di nuova introduzione.

Nella Touareg Elegancee nella Touareg R-Line le fasce sono decorate con applicazioni cromate; nella Touareg R-Line è previsto il pacchetto Black Style; nella Touareg R eHybrid sono invece previste fasce di colore nero lucido. Le prese d'aria inferiori, diverse in base all'allestimento, sono state considerevolmente ingrandite. Anche questa area è realizzata in colore nero lucido; nelle versioni Elegance e R-Line sono inoltre previsti elementi cromati. La Touareg restyling è la prima Volkswagen prodotta in Europa a montare, in abbinamento ai fari a Led HD Matrix IQ.Light, un logo VW illuminato di rosso integrato nella nuova fascia a Led dei gruppi ottici posteriori.

La Touareg è dotata di un nuovo sensore del carico sul tetto, collegato in rete con l'elettronica del telaio, che offre il vantaggio di accrescere l'agilità. Se sul tetto è montato un box portabagagli, il sensore lo rileva e trasmette l'informazione a sistemi di assistenza come l'ESC, che può quindi intervenire con maggiore anticipo per aumentare la stabilità di marcia. In assenza di carico sul tetto, invece, i sistemi permettono prestazioni più sportive rispetto al passato. Sono state apportate modifiche tecniche sia al telaio con molle in acciaio di serie sia alla versione opzionale con sospensioni pneumatiche. Adottando nuovi componenti del telaio e rielaborando la taratura dei sistemi di regolazione, sono stati migliorati il comfort e agilità. Inoltre, i nuovi pneumatici Performance da 21 pollici disponibili su richiesta offrono spazi di frenata più ridotti. A seconda della versione, la Touareg è disponibile con sistemi autotelaio innovativi come la compensazione attiva del rollio (telaio adattivo) e lo sterzo integrale.

Interni Volkswagen Touareg restyling

A bordo è presente di serie l’Innovision Cockpit, un sistema intuitivo che combina strumenti digitali (Digital Cockpit con diagonale del display 30,5 cm, 1.920 x 720 pixel) e il sistema infotainment di alta gamma Discover Pro Max con touchscreen centrale (diagonale del display 38,1 cm, 1.920 x 1.020 pixel). Tra le novità il collegamento wireless con Android Auto e Apple CarPlay e le prese Usb C da 45 W di potenza.