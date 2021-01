Volkswagen Trinity, l'ammiraglia dai valori inediti

Per ora è un progetto, anzi è Project Trinity e rappresenta come dice il nome l'unione di tre valori inediti: una nuova architettura, un nuovo approccio alla produzione e una nuova applicazione della guida autonoma e delle reti neurali. A svelare in forma ufficiale l'importante attività di Volkswagen oltre a dare il via libera al progetto è Ralf Brandstaetter, ceo della marca di Wolfsburg. Dal punto di vista del design potrebbe parzialmente identificarsi col concept ID.Vizzion, ma proporsi più come coupé a quattro porte piuttosto che berlina tradizionale a tre volumi. Il debutto non sarà dietro l'angolo visto che potrebbe avvenire non prima del 2026.