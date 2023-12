Volkswagen verso un taglio del costo del lavoro del 20%

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Volkswagen ha confermato che dovrà tagliare posti di lavoro per ridurre i costi e migliorare la redditività, nell’ambito della transizione verso l’autoelettrica. Per farlo, sarà necessario sfruttare i programmi di pensionamento anticipato, ha scritto in una nota il direttore delle risorse umane del gruppo, Gunnar Kilian. L’obiettivo è ridurre del 20% il costo del lavoro non legato alla produzione. «Non stiamo parlando di un 20% in meno di personale», ha sottolineato Kilian, senza però indicare il numero di posti di lavoro da tagliare. Sulla stessa linea Thomas Schäfer, ceo del marchio che dà il nome al primo gruppo automobilistico europeo. Il titolo ha guadagnato quasi il 6 per cento.

«La situazione è molto critica - ha avvertito Schäfer a novembre - i nostri ordini, in particolare per quanto riguarda le auto elettriche, sono inferiori alle aspettative». Ed ha aggiunto: «Con le nostre attuali strutture esistenti e i costi elevati non siamo competitivi», invitando il potente sindacato interno al gruppo ad accettare misure sul costo del lavoro già dal 2024. Altre iniziative includono la riduzione dei cicli di produzione da 50 mesi a 3 anni, la riduzione dei tempi di produzione complessivi e la cancellazione del progetto di un centro di R&D già pianificato da 800 milioni di euro, a Wolfsburg.

Loading...

Vw, in effetti, è il brand che mostra le maggiori difficoltà sul fronte dei margini e che, insieme agli altri marchi cosiddetti volume (Seat soprattutto), sarà il più colpito dal grande programma di riorganizzazione annunciato al Capital markets day di giugno. Programma che prevede risparmi per 10 miliardi di euro entro il 2026 per riportare la redditività da un margine del 3% al 6,5 per cento.

Le premesse si sono viste nei primi stop ai rinnovi di un migliaio di contratti a tempo determinato nella più importante fabbrica di auto elettriche del gruppo in Europa, Zwickau. Ora la trattativa per il restante corposo pacchetto tra la direzione e i rappresentanti dei dipendenti sarebbe nella «fase finale», ma si è già andati ben oltre i tempi previsti per dare il via al piano, che in origine sarebbe dovuto partire a ottobre.

«Vogliamo definire i punti chiave entro la fine dell’anno - ha dichiarato mercoledì la responsabile del comitato di fabbrica, Daniela Cavallo, ai dipendenti in una riunione nel quartier generale di Wolfsburg, stando a un messaggio interno divulgato da Bloomberg. «Sono molto fiduciosa che ci riusciremo».