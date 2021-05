Volkswagen Up metano

La city car Volkswagen è perfetta per il traffico cittadino. Le novità comuni a tutta la gamma sono dentro e fuori: la up! offre una dotazione che vede su tutta la gamma la presenza di serie di Lane Assist, cruise control, telecamera posteriore Rear View e navigazione maps+more con riconoscimento della segnaletica stradale. Nello specifico la Volkswagen up! eco up! move up! Bmt è una compatta 5 porte 4 posti della Volkswagen lunga 360 cm, larga 164 cm, alta 149 cm con un bagagliaio da 213 a 913 litri. Nella versione eco up! move up! Bmt costa 17.400 € con motore a metano di 999 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 50 kW/68 cavalli ed una coppia massima di 90 Nm a 3.000 giri/min. La trazione è anteriore. Il serbatoio ha una capienza di 10 litri. Le emissioni di CO2 sono di 81 g/km. L'accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 16,3 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 165 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.070 kg.

