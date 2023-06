Volkswagen riscrive il suo futuro: le sei promesse di Blume al mercato

3' di lettura

Il Gruppo Volkswagen punta a una crescita del fatturato annuo del 5-7% entro il 2027 (un salto netto rispetto all’1% o poco più degli ultimi due anni, e a un ritorno sulle vendite in crescita, del 9-11%, entro il 2030, con l’obiettivo di rimanere «disciplinati sugli investimenti e concentrarsi sull’aumento dei margini» di fronte alla crescente concorrenza sulle quote di mercato. Per il brand Vw l’obiettivo è un ritorno sulle vendite che passi dal 3,6% al 6,5% entro il 2026. Skoda, per esempio, è già al 10% e Cupra viaggia verso questo traguardo. La casa automobilistica tedesca, è stato comunicato dai vertici del gruppo durante il Capital Markets Day, ha stabilito «programmi di performance» per ciascun marchio, assegnando una determinata quantità di capitale e fissando uno specifico obiettivo di ritorno sulle vendite, ma delegando ai marchi la responsabilità di come vengono raggiunti tali obiettivi.

Il Gruppo Vw, insomma, darà ai marchi maggiore autonomia e si concentrerà sull’accelerazione dello sviluppo del prodotto presso la sua unità software Cariad (passata nelle mani di Peter Bosch, ex Bentley), ma non disdegnerà delle collaborazioni «smart». Eccezionali risultati sul piano delle economie di scala e dei risparmi, secondo Volkswagen, deriveranno dalle novità in arrivo sulle batterie a celle unificate e, dal 2026 in avanti, su tutte le auto elettriche, che si baseranno su un’unica architettura, la Scalable Systems Platform (SSP). Secondo il cfo Arno Antlitz cambierà del tutto l’approccio: massima disciplina su costi fissi e investimenti, massima concentrazione sul valore.

Loading...

«Attualmente ci troviamo in tempi entusiasmanti, ma impegnativi. L’industria automobilistica si sta trasformando a un ritmo senza precedenti, con la mobilità elettrica e la digitalizzazione in particolare che dominano l’agenda del futuro. Dobbiamo accelerare ulteriormente la nostra trasformazione per garantire e migliorare la nostra competitività. Il nostro nuovo gruppo dirigente è pronto a farlo, con spirito imprenditoriale e un chiaro impegno per la sostenibilità e le prestazioni», ha affermato il ceo Oliver Blume, che ha aggiunto: «Abbiamo l’ambizione di essere i leader in ogni settore di nostro interesse». Primi nel mondo e almeno terzi in Cina. Un mercato che Vw vede come prateria da conquistare è il Nord America, grazie anche al marchio Scout.

Sei le promesse di Blume agli investitori, dopo una storia che vede il valore delle azioni ordinarie dimezzato da marzo 2021 ad oggi: un nuovo team di manager, che è già al lavoro; sul piano della tecnologia, un salto di qualità grazie a una maggiore velocità di esecuzione; la forza dei brand del gruppo; strategie su misura per ogni area in cui Vw è presente; nuovi modelli sempre davanti alla concorrenza e decisioni sempre più rapide; flussi di cassa, profittabilità e redditività del capitale al cuore delle scelte di gruppo. Una sfida che vedrà protagonisti gli 80 modelli di auto a batteria (Bev) in rampa di lancio fino al 2030. E che dovrà vedere anche Audi in prima fila nel processo di elettrificazione per sviluppare appieno il suo potenziale, secondo il ceo.

Intanto in Cina, dove le vendite di motori a combustione interna forniscono ancora entrate elevate, la prima casa automobilistica europea (superata nel primo trimestre dalla rivale BYD) ha leggermente ridotto il suo obiettivo per i veicoli elettrici a batteria nei prossimi 1-2 anni e si è concentrata invece sulla protezione dei margini, ha affermato Antlitz.