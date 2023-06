VolkswagenTiguan, terza generazione pronta al lancio

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

E' sempre più vicino il debutto della terza generazione della Volkswagen Tiguan che ha ultimato i test di sviluppo come suggeriscono le immagini della vettura ancora camuffata. Sono diverse le novità rispetto alla generazione attuale, a partire dalla piattaforma MQB Evo, in grado di supportare powertrain ibridi plug-in con autonomia fino a 100 km e un più sofisticato sistema di controllo della dinamica di marcia. Al debutto ci saranno anche dei nuovi fari a matrice HD sia pure in opzione, derivati dalla nuova Tuareg. La nuova Volkswagen Tiguan che sarà disponibile nei primi mesi del 2024, sarà più lunga di quella di oggi, mentre altezza, larghezza e passo rimangono quasi identici. Il volume del bagagliaio cresce di 33 litri, fino a quota 648 litri. Passo in avanti per quanto riguarda gli interni completamente ridisegnati.

La novità principale è il nuovo sistema multimediale, disponibile con uno schermo di 15 pollici. Migliorata, inoltre, la qualità dei materiali e dell'isolamento acustico. Rivista anche la console centrale, la cui disposizione dei comandi è stata ottimizzata per massimizzare lo spazio. Nuova la disposizione dei comandi del cambio automatico, con le funzioni spostate vicino al volante, su una leva collocata sul lato destro del piantone dello sterzo. Il selettore viene ruotato in avanti o indietro, mentre il freno di stazionamento viene attivato premendo l'interruttore a lato del selettore. Disponibili in opzione i sedili anteriori ergoActive che offrono una regolazione lombare pneumatica a 4 vie e un massaggio pneumatico. Ulteriori informazioni saranno annunciate prima del debutto vero e proprio della vettura previsto, come detto, nei primi mesi del 2024. (C.Ca)