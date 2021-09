Volley: Italia sul tetto d’Europa, battuta la Slovenia

2' di lettura

L’Italia della pallavolo è sul tetto d’Europa. Dopo il successo della nazionale femminile anche la squadra maschile, guidata da Ferdinando De Giorgi conquista il titolo continentale battendo in una finale tiratissima la Slovenia 3-2. È il settimo titolo continentale per la nazionale azzurra, che torna campione d’Europa come non accadeva dal 2005. Finale soffertissima vinta al tie break contro una Slovenia fortissima, e che perde la terza finale degli ultimi quattro Europei.

La prima volta di azzurri e azzurre insieme sul tetto d’Europa

È la prima volta nella storia del volley italiano che azzurri e azzurre s’impongono nella stessa edizione. Allo stesso modo è la prima volta che la Nazionale Italiana chiude imbattuta la competizione. Dopo la delusione dei Giochi olimpici di Tokyo, come per le ragazze, anche la squadra maschile si riscatta e lo fa uscendo imbattuta dall’Europeo e con una squadra giovanissima affidata due mesi fa a De Giorgi.

Italia in recupero, era sotto 2 set a 1

L’Italvolley parte contratta e la Slovenia vince la prima frazione 25-22 Il primo set va agli sloveni che chiudono 25-22 attaccando benissimo al servizio. L’Italia pareggia i conti aggiudicandosi il secondo set 25-20 non senza difficoltà. Ci vuole lo scossone di De Giorgi durante il time out a dare forza agli azzurri: «Cosa sono quelle facce, state giocando una finale». L’Italia comunque soffre, soprattutto in ricezione.

Di fronte c’è una Slovenia che sbaglia pochissimo e infatti si aggiudica il terzo set 25-20 portandosi sul 2-1. L’Italia si ritrova nel quarto set chiuso sul 25-20 trascinata da Romanò e Michieletto. Il titolo si gioca al tie break. La Slovenia si porta subito avanti sul 3-0 ma l’Italia non molla e prima pareggia poi si porta avanti fino al 15-11 che vale il titolo europeo, uno storico bis dopo quello conquistato a inizio settembre da Paola Egonu e compagne.