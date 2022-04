Volo acrobatico: l'impresa del pilota italiano entra nel Guinness dei primati

Ascolta la versione audio dell'articolo

È durata 44 secondi l'adrenalinica impresa che il 4 settembre 2021 ha visto il pilota acrobatico italiano Dario Costa entrare nel Guinness dei primati dopo per aver attraversato in volo, a bordo di uno Zivko Edge 540 V2 modificato per essere più leggero, due tunnel, conquistando cinque record. Erano le 6.43 di mattina dell'ora di Çatalca, una cittadina in provincia di Istanbul, vicino alla quale si trova l'autostrada turca di Marmara dove Costa ha superato i suoi limiti attraversando due gallerie (la seconda di 1.730 metri gli è valsa il Guinness) una dietro l'altra per un totale di 2,26 km a una velocità media di 245 km/h. Per comprendere ancora meglio la portata di questa avventura basti pensare che il pilota è stato in grado di tenere la cloche del velivolo (dalla superficie lavorata “a pelle di squalo” per ridurre l'attrito dell'aria e con un sedile simile a quelli usati in Formula 1) con una sensibilità tale da portare l'aereo a un'altezza tra i 30 e i 70 cm dall'asfalto e allo stesso tempo badando bene alle distanze delle pareti dei tunnel.

Quali sono state le difficoltà maggiori che hai dovuto affrontare?

Sono state tante. Penso al repentino aumento e riduzione della portanza in alcuni punti specifici che, per affrontarli, necessitavano di tempi di reazione talmente precisi da essere inferiori a 250 millesimi di secondo. Poi l'illuminazione a intermittenza del tunnel: buio al decollo, luce per i 300 metri del primo tunnel e ancora buio per gli 1,7 km del secondo.

Vista la portata dell'impresa ne avrai affrontate anche altre…

Il decollo che doveva essere sia aggressivo, perché c'era poco spazio per essere in volo prima dell'uscita dal primo tunnel, sia delicato per non rischiare di oltrepassare quel range tra i 30 e i 70 cm. Poi c'era il suolo che era inclinato lateralmente di -2,5° ed era in salita per 1,8 km e poi pianeggiante negli ultimi 500 metri. Non va poi dimenticato il roof effect che risucchiava l'aereo verso il soffitto.