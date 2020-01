Volo lungo? Ecco dove trovare i migliori servizi a bordo La classifica delle compagnie che offrono un buon carnet nell’infotainment e delle proposte culinarie degne di questo nome di Biagio Simonetta

Per un viaggio in aereo, la puntualità non è più l'unica cosa che conta. Soprattutto quando ci troviamo ad affrontare un volo a lungo raggio, magari per andare dall'altra parte del mondo. Fra le nuove variabili da tenere in considerazione (e le compagnie aree lo sanno bene) ci sono l'intrattenimento e il cibo. Fra connessione a Internet e film in streaming, e pasti sempre più ricercati, la competizione si sta facendo sempre più serrata. Tanto che i diversi player dei cieli stanno investendo idee e denaro su questi fronti. E allora quali sono le migliori compagnie aeree, giudicando questi servizi?



Intrattenimento a bordo

Una prima classifica l'ha stilata il sito Globehunters.com, che ha analizzato la qualità dell'infotainment offerto dalle compagnie che effettuano voli a lungo raggio. Una classifica complessa, stilata tenendo in considerazione diversi fattori: da una parte i film in streaming, i videogames, le gallery musicali, i servizi di live tv, la qualità degli schermi, la presenza di una fonte di energia per i ricaricare i propri device e la possibilità di connettere questi ultimi al sistema dell'aereo. Dall'altra la presenza di una connessione Internet WiFi e i suoi costi.



Secondo questi parametri, per quelli di Globehunters.com, la migliore compagnia aerea in fatto di qualità dei servizi di intrattenimento a bordo è la Turkish Airlines, che ottiene un punteggio di 94,60 su una scala da 0 a 100. Il vettore turco dispone di tutto ciò di cui si ha bisogno e offre una connessione a Internet con un prezzo medio di 13,71 euro a volo. Completano il podio Emirates e American Airlines, entrambe a 94,24 punti: anche qui sono presenti tutti i servizi possibili, ma il costo della connessione è leggermente più alto.



Appena fuori dal podio quella che è considerata, invece, la migliore compagnia aerea in fatto di connessione a Internet: Air New Zealand. Qui il WiFi è gratuito, ma il vettore viene penalizzato nel punteggio per la mancanza servizi di live Tv a bordo. L'unica europea presente nelle prime 10 posizioni è la tedesca Lufthansa (con 87,76 punti). Undicesima piazza, poi, per la britannica British Airways (84,34), che precede la giapponese ANA (All Nippon Airways) che fa registrare un punteggio di 83,82.La classifica di Globehunters.com si spinge fino alla ventesima posizione (e tra queste non c'è l'italiana Alitalia). A chiudere la lista c'è la compagnia cilena Latam Airlines Group, con 53 punti. In totale sono quattro le compagnie che offrono la connessione Internet in modo gratuito: oltre alla già citata Air New Zealand, anche Air China, China Southern Airlines e Qantas.



I migliori pasti in quota

Quando si parla di cibo a bordo, la qualità non è certo il primo ricordo e varia molto da economy, business e prima classe. Mangiare vere prelibatezze a 35mila piedi non è frequente, anche perché la nostra percezione del gusto cambia ad alta quota. Una lista di 10 compagnie dove poter mangiare piuttosto bene l'ha stilata, di recente, il sito Thetravel.com. E comprende i seguenti player: Swiss International, Thai Airways, Singapore Airlines, Qantas, Air France, Air New Zealand, Turkish Airlines, Etihad Airways, Qatar ed Emirates. Dove l’offerta di Air France, con vini rossi Bordeaux vintage, foie gras, oltre a un assortimento di formaggi, salumi, dolci e cioccolatini e quella di Swiss International, (muesli fatti in casa accanto a una crema di formaggio brülée) sono quelle più appetibili. Per migliorare l’esperienza dei viaggiatori e fare cassa alcune compagnie come British, ad esempio, permottono di prenotare almeno 24 ore prima del volo un menu alternativo e di qualità superiore allo standard, con un pagamento di un extra ragionevole, anche per chi vola in economy.