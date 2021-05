Volo Ryanair dirottato a Minsk, la Ue verso una no-fly zone sulla Bielorussia. Congelati 3 mld di aiuti

4' di lettura

È il «caso bielorusso» a dominare la scena nel vertice del 24 maggio del Consiglio europeo, in teoria dedicato alla crisi migratoria. Il dirottamento di un volo di un aereo Ryanair sulla linea Vilnius-Atene, costretto ad atterrare a Minsk (Bielorussia) per permettere l’arresto di un giornalista critico con il regime di Alexander Lukashenko, ha scatenato reazioni pesanti su scala internazionale e indotto Bruxelles a muoversi in fretta.

La Ue ha convocato in giornata l’ambasciatore della Bielorussia presso l’Unione, Aleksandr Mikhnevich, per «condannare il passo inammissibile delle autorità bielorusse». Una decisione che prelude alle sanzioni già annunciate dal presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, in vista dell’incontro fra i 27 della serata del 24 maggio. «Stiamo lavorando su sanzioni, che sono sul tavolo del Consiglio europeo». ha detto Michel, definendo il «dirottamento» del volo Ryanair «uno scandalo internazionale». La riunione si sta svolgendo senza dispositivi elettronici per riservatezza.

Von der Leyen propone no-fly zone, congelati 3 miliardi di aiuti

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha detto che «serve una risposta molto forte contro questo dirottamento completamente inaccettabile. Lukashenko deve capire che questo atto non può essere senza conseguenze». «Roman Pratasevich deve essere rilasciato immediatamente - ha detto vokn der Leyen - Al Consiglio ci concentreremo sull'inaccettabile dirottamento del volo Ryanair da parte delle autorità bielorusse. Non lasceremo questo senza risposta. I leader discuteranno le opzioni per ulteriori sanzioni».

In quest’ottica von der Leyen proporrà una no-fly zone sui cieli della Bielorussia e ha già annunciato che «il pacchetto economico da 3 miliardi di investimenti pronto ad andare dalla Ue in Bielorussia resta congelato finché la Bielorussia non diventerà democratica».

II presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, ha chiesto fermezza nella risposta a Belarus. «Stasera avete una grande responsabilità per dimostrare che l'Ue non è una tigre di carta» ha detto ai capi di Stato e di governo della Ue. «Chiediamo l'immediato rilascio senza condizioni» del giornalista Roman Protasevich e di chi lo accompagnava, ha detto Sassoli, invocando «un'indagine internazionale per verificare se la sicurezza del trasporto aereo e dei passeggeri è stata messa a repentaglio da uno Stato sovrano e se siamo in presenza di una violazione della Convenzione di Chicago». Anche il sottosegretario agli Affari europei, Enzo Amendola, ha auspicato che la Ue sia più forte sulla difesa dei diritti.