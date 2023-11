Volontariato carcerario, Sesta Opera San Fedele compie 100 anni. Tutte le iniziative

Ascolta la versione audio dell'articolo

Numeri inquietanti. Al limite di guardia: In Italia ci sono quasi 60 mila carcerati, almeno 9mila in più rispetto alla capienza prevista. Un sovraffollamento pesantissimo, pari in media al 120 per cento, che rende sempre più problematica la convivenza dei detenuti in un contesto che non solo mortifica la loro dignità ma che impedisce quel fondamentale processo di rieducazione alla base del nuovo ordinamento giudiziario.

Una situazione insostenibile, aggravata dalla lentezza dei processi, che rischia di esplodere e che provoca ogni anno un numero crescente di suicidi. Le cause sono evidenti: senso di solitudine, malattie, l’alto numero di stranieri (19mila), strutture fatiscenti, l’assenza di stimoli rieducativi che, secondo gli ultimi studi, favoriscono il reinserimento sociale dei detenuti riducendo drasticamente il ritorno a delinquere.

S’intrecciano quindi tanti problemi, di carattere sociale e giudiziario, che non si possono risolvere con la bacchetta magica. Soprattutto in Lombardia, la regione con il tasso di sovraffollamento più elevato (152%), che precede la Puglia (146%) e il Friuli-Venezia Giulia (136%). Ma qualcosa, per ridurre questo impatto devastante, si può fare. Un forte contributo, spesso ignorato dai media, lo danno gli oltre 18mila volontari, rappresentati di varie reti nazionali di associazioni (Jsn, Arci, Cnca) che operano nelle carceri italiane.

«Un lavoro duro, faticoso, perché chi viene dal mondo libero deve passare per 11 cancelli», spiega Ferdinando, 44 anni, un detenuto brasiliano che ha progettato una macchina per la raccolta differenziata che dà lavoro a lui e ad altri detenuti. Un impegno che viene da lontano, quello delle reti, come dimostrano i cento anni che celebra la “Sesta Opera San Fedele”, una delle più antiche associazioni di volontariato penitenziale nata nel 1923 a Milano da un gruppo di laici di spiritualità ignaziana (oggi Comunità di Vita Cristiana) con sede all’Istituto Leone XIII a Porta Volta, adesso San Fedele.

Spinti dal precetto evangelico di portare conforto ai carcerati, decisero di dedicare alcune ore alla settimana ai reclusi del carcere di San Vittore. Un primo passo di un lungo cammino snodato in varie tappe. La più significativa nel 1968 quando, su impulso di Sesta Opera, l’Azione Cattolica Italiana riunì in un unico Segretariato (Seac) tutti gli enti e i singoli volontari impegnati nell’assistenza carceraria.