Volontariato a rischio stop nel lockdown Il Dpcm del 3 novembre non fa menzione delle attività di assistenza, che sembrano consentite in modo esplicito solo per le zone gialle di Gabriele Sepio

A rischio gli spostamenti dei volontari nelle aree arancioni e rosse. A creare l'allarme tra gli enti non profit è la formula adottata dall'ultimo Dpcm che impone misure restrittive alla mobilità sul territorio con alcune deroghe, che riguardano le sole esigenze lavorative, di salute o di necessità senza alcuna menzione dell'attività del volontariato. Questi ultimi, infatti, rischiano di rimanere incagliati tra il divieto assoluto di spostamento previsto per le zone rosse e arancioni e i controlli nella fascia oraria dalle 22 alle 5 per le Regioni “gialle”. È il caso, ad esempio, dei numerosi volontari impegnati nella raccolta di beni di prima necessità (dagli alimenti ai farmaci) o a coloro che svolgono attività di assistenza nel settore socio-sanitario.

La circolare dell’Interno

A livello interpretativo la questione potrebbe essere risolta ritenendo che gli spostamenti dei volontari debbano rientrare in quelli motivati da “necessità”, anche se sul punto la Circolare del ministero dell'interno n. 15350 del 7 novembre 2020 non fornisce chiarimenti esaustivi.Il provvedimento, infatti, si sofferma sui soli movimenti nella cosiddetta “area gialla” stabilendo che i volontari possono circolare liberamente anche nella fascia dalle 22 alle 5. Ciò in quanto tra le attività essenziali devono essere ricomprese anche quelle assistenziali svolte da un'associazione di volontariato a favore di persone in condizione di bisogno o svantaggio. Ovviamente, in queste ipotesi, l'ente non profit è tenuto a rilasciare al volontario una certificazione da esibire che giustifichi lo spostamento per l'esercizio di volontariato sociale.

Le Faq del Governo

Nessuna precisazione, invece, per le altre aree del territorio italiano (cioè rossa/arancione) ad oggi maggiormente limitate nei movimenti regionali/nazionali e sottoposte a misure ancor più restrittive. In questo caso, però, la dimenticanza ministeriale è colmata dalle stesse Faq del Governo da cui è possibile desumere l'opportunità per i volontari di muoversi in tutte e tre le aree. Infatti, viene precisato che – indipendentemente dalla zona - il divieto di spostamento non vale per coloro che operano per la protezione civile o impegnati per fronteggiare l'emergenza sanitaria in corso. Un principio questo che appare del tutto condivisibile tenuto conto del ruolo che rivestono in questo particolare periodo i volontari. Tuttavia, non resta che attendere un chiarimento più puntale da parte dello stesso Ministero.