Volotea spariglia le carte: niente compensazioni per volare su Olbia

Mentre si cercano soluzioni per i collegamenti in continuità territoriale tra Alghero e Roma e Milano (andata e ritorno) si spariglia il tavolo dei voli su Olbia. Perché nella graduatoria provvisoria per le tratte (con compensazione economica pubblica per oneri di servizio) dal centro gallurese agli scali di Roma e Milano, irrompe Volotea che si propone di volare senza compensazioni economiche.

Un’offerta che scompagina lo scenario che, in seguito alla prima valutazione delle offerte presentate al bando europeo della Regione Sardegna, vedeva in pole position per i voli con compensazioni economiche dal centro gallurese la compagnia AeroItalia, forte di un ribasso del 75 per cento. Ora la proposta della compagnia aerea iberica che potrebbe presentarsi anche in altre rotte senza compensazioni economiche.

Proprio Volotea aveva presentato anche offerte per Cagliari Roma e Cagliari, Milano ma era rimasta fuori. Immediate le reazioni. «Nella delicata quanto vitale gestione della gara europea per la continuità territoriale aerea – commenta Antonio Moro, assessore regionale ai Trasporti – la Regione Sardegna ha dimostrato e dimostra credibilità e affidabilità . Auspichiamo che analoga credibilità e affidabilità dimostri la compagnia Volotea nel rispettare il termine del 26 ottobre 2024 per svolgere, senza compensazioni e senza esclusiva, la rotta Olbia-Fiumicino. Ci auguriamo quindi che l’impegno che la compagnia assume oggi con la Regione e con i sardi venga mantenuto sino al termine fissato per la scadenza degli oneri di servizio pubblico».

A guardare con attenzione agli sviluppi della vicenda legata al bando per la continuità territoriale ci sono anche le organizzazioni sindacali. «Accogliamo con la massima cautela – dice Michele Palenzona, segretario della Cisl trasporti – la proposta di Volotea, disponibile a coprire le rotte da Olbia per Fiumicino senza compensazioni. Alla compagnia spagnola chiediamo principalmente affidabilità, nell’interesse dei lavoratori, dei Sardi, dei viaggiatori». Arnaldo Boeddu, segretario della Filt Sardegna, ricordando che «tutte le compagnie, compresa Volotea, avevano ed hanno tempo sino al 31 gennaio di depositare l'offerta senza alcuna compensazione» sottolinea: «In questo caso, la compagnia spagnola ha deciso di sparigliare i giochi e, considerato che era fuori da tutti e tre gli scali, ha iniziato ad offrirsi sulla Olbia Roma. Questa notizia potrebbe far nascere più di un problema e lasciare parecchie incognite».

Intanto resta da risolvere un’altra questione. Ed è quella legata ai collegamenti tra Alghero, Roma e Milano (andata e ritorno). La strada è quella della procedura negoziata giacché non c’è stata alcuna offerta al bando.