Volteggiando sopra le onde con il kitesurf

Per gli amanti del volo sull'acqua trasportati dal vento c'è il kitesurf la cui pratica può essere svolta in buona parte delle coste dell'isola. Al Nord della Sardegna i venti predominanti sono il maestrale (vento da Nord-Ovest), la tramontana (vento da Nord) e il Grecale (vento da Nord Est), venti che a nord risultano abbastanza freddi. A Porto Pollo, nel nord est tra le isole della Maddalena, per chi vuole provare questa esperienza, corsi dai 12 anni con diversi livelli e, su richiesta, con istruttore e corso intensivo. Diverse le opzioni e modalità così come i costi che partono da 80 euro per un'ora di corso privato e poi 65 per le successive al corso per principianti che per 6 ore prevede un costo di 420 euro. Poi ci sono i costi per il noleggio dell'attrezzatura che può arrivare a 140 euro per due giorni. Sempre al nord le zone particolarmente consigliate e frequentate da esperti e appassionati per il Kitesurf sono San Teodoro, dove il maestrale arriva a soffiare anche a 40 nodi e Badesi regina dei venti che soffiano da tutti quadranti.

