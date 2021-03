Voltswagen, confermato il nuovo nome per il mercato americano

1' di lettura

Voltswagen of America. È questo il nome scelto per la gamma elettrica prodotta da Volkswagen e venduta negli Stati Uniti. Dopo l'indiscrezione che vi abbiamo anticipato questa mattina, è arrivata l'ufficialità. La presentazione del nuovo nome non significherò la scomparsa del brand Volkswagen negli Stati Uniti, che continuerà a vivere sui modelli termici ed elettrificati.

“Potremmo cambiare la nostra K per una T, ma ciò che non stiamo cambiando è l'impegno di questo marchio a realizzare veicoli di prima classe per conducenti e persone ovunque”, ha affermato Scott Keogh, presidente e Ceo di Voltswagen of America. “L'idea di una 'macchina del popolo' è il tessuto stesso del nostro essere. Abbiamo detto, dall'inizio del nostro passaggio a un futuro elettrico, che costruiremo veicoli elettrici per milioni, non solo milionari. Questo cambio di nome significa un cenno al nostro passato come auto delle persone e la nostra ferma convinzione che il nostro futuro sia nell'essere l'auto elettrica delle persone “.

Il Gruppo Volkswagen è diventato il primo costruttore a sostenere gli obiettivi dell'Accordo sul clima di Parigi, con un obiettivo aggiuntivo di una riduzione del 30% dell'impronta di carbonio dell'azienda entro il 2025 e la neutralità del carbonio entro il 2050. Tra gli obiettivi a breve termine spicca la volontà di vendere un milione di auto elettriche entro il 2021 e l'attivo conseguente impegno a vendere un milione di veicoli elettrici in tutto il mondo entro il 2021 e l'arrivo di 70 modelli a zero emissioni come gruppo entro il 2029.