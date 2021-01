Volvo, aumenta la richiesta di auto elettrificate. Triplicata la capacità produttiva La casa svedese sta rinnovando lo stabilimento di Ghent (Belgio) per aumentare la produzione di auto elettrificate e rispondere in modo rapido alla domanda di mercato. di Giulia Paganoni

La casa svedese sta rinnovando lo stabilimento di Ghent (Belgio) per aumentare la produzione di auto elettrificate e rispondere in modo rapido alla domanda di mercato.

Un anno di incertezze ma anche di grandi soddisfazioni per Volvo. Il marchio svedese di proprietà del gruppo cinese Geely ha registrato i risultati migliori della sua storia nel secondo semestre d'esercizio grazie alla crescente domanda di veicoli elettrificati che ha portato a triplicare la produzione presso il polo di Ghent, in Belgio.

Sempre più richiesta di auto elettrificate

La strategia Volvo è chiara già da tempo e ora pare che anche il mercato stia recependo a apprezzando la strada.

Dopo una contrazione globale del primo semestre del 2020 data dalle limitazione della pandemia Covid-19, nella seconda metà dell'anno le cose sono state ben diverse.

La quota di modelli Recharge (con trazione completamente elettrica o propulsore ibrido plug-in) è più che raddoppiata nel 2020 rispetto al 2019. In Europa, la percentuale delle vetture elettrificate sulle vendite complessive è stata pari al 29%, il che fa di Volvo il marchio leader per i modelli ricaricabili in questa area geografica. Inoltre, il marchio ha affermato la propria posizione di predominanza nel segmento dei modelli ibridi plug-in anche sul mercato Usa.

La necessità di aumentare la produzione a Ghent

La fronte domanda delle auto elettrificate ha avuto come conseguenza l'aumento della capacità produttiva presso lo stabilimento di Ghent, in Belgio.

Volvo nei risultati di vendita del 2020 ha evidenziato un forte incrementi della domanda di modelli elettrificati.

Perciò, entro il 2022 la capacità di produzione di auto elettriche nell'impianto di Ghent sarà più che triplicata rispetto ai livelli attuali e rappresenterà circa il 60% della capacità produttiva complessiva dello stabilimento.

Al momento, Ghent si sta preparando a produrre un secondo modello Volvo completamente elettrico, basato sull'architettura modulare compatta Cma, che entrerà in produzione nel corso di quest'anno. Dalle linee di produzione dello stabilimento esce già la XC40 Recharge, la prima vettura a trazione completamente elettrica della casa svedese, nonché una versione ibrida plug-in del suv di piccole dimensioni, XC40.

Progetti per il prossimo futuro

Volvo sta lavorando per diventare un punto di riferimento tra i produttori di vetture elettriche di lusso e nei prossimi anni presenterà diversi modelli a trazione esclusivamente elettrica.

Entro il 2025 punta a portare al 50% la quota di vetture completamente elettriche sul totale delle sue vendite globali, con la restante parte costituita da modelli ibridi.



Inoltre, Volvo ha da poco annunciato che assemblerà i motori elettrici presso lo stabilimento di Skövde, in Svezia, prevedendo di avviare una produzione interna completa di motori elettrici entro la metà del decennio. Per la realizzazione di questo progetto, verranno investiti 700 milioni di corone svedesi nei prossimi anni. Infine, per ottimizzare gli sviluppi e i costi, Volvo sta investendo in modo significativo nella progettazione e nello sviluppo in-house degli elettromotori per la prossima generazione di automobili.



