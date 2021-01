Volvo C40, il nuovo crossover sarà svelato a marzo Volvo presenterà il nuovo concept elettrico

Volvo svelerà il 2 marzo il secondo modello elettrico, battezzato molto probabilmente Volvo C40. Con l'occasione illustrerà i dettagli della sua strategia di elettrificazione che prevede una nuova auto a zero emissioni ogni anno fino al 2025. Ad annunciarlo il Ceo della Casa svedese Hakan Samuelsson, che in un'intervista ad Automotive News Europe ha anticipato che il nuovo modello avrà un “corpo più aerodinamico” rispetto alla Xc40 Recharge. «Vi terremo un po' all'oscuro fino a quando non mostreremo l'auto, ma vi prometto che sarà molto bella» ha detto.

Volvo non ha rilasciato dettagli sul modello, ma ha rivelato che condividerà l'architettura Cma con la Xc40 Recharge e la Polestar 2. Samuelsson ha inoltre confermato che il nuovo modello non sarà un successore della V40 «Affinché Volvo sia redditizia dobbiamo concentrarci sui segmenti premium», anche se potrebbe avere le forme di una berlina compatta come la concept 40.2 svelata insieme al prototipo che ha anticipato la Xc40.

