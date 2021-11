Derivata dalla versione a zero emissioni della Xc40, la nuova Volvo C40 Recharge mostra una linea da suv coupé e tratti inediti a partire dal frontale fino al nuovo portellone posteriore. Prodotta sulla piattaforma Cma nello stabilimento belga di Ghent, sarà sarà spinta da due motori da 150 kW ciascuno, in grado di generare una potenza di sistema superiore ai 400 cavalli con una coppia massima di oltre 650 nm scaricata sulle quattro ruote motrici. Ad alimentare la nuova C40 Recharge ci penserà una batteria agli ioni di litio da 78 kW, capace di garantire un’autonomia superiore ai 420 chilometri. Sul fronte tempi di ricarica serviranno circa 8 ore per un pieno di energia utilizzando una presa da 11 kW, mentre l’80% dell’autonomia sarà disponibile in 40 minuti facendo rifornimento da una stazione da 150 kW. Per quanto riguarda le prestazioni, la C40 Recharge a trazione integrale è in grado di scattare da 0 a 100 km/h in meno di 5 secondi e raggiunge una velocità massima limitata elettronicamente di 180 km

