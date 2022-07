Bagaglio fino a oltre 1200 litri per la Volvo C40 Recharge. Realizzata sulla base degli elementi fondamentali della XC40, trasmette lo stesso senso di potenza e forza, risultando al contempo più atletica e leggera. I caratteristici fari a martello di Thor si arricchiscono di nuovi Led pixel che si adattano automaticamente alle condizioni di luce e si accendono e spengono in modo indipendente per ottimizzare il fascio luminoso. I gruppi ottici posteriori verticali, altrettanto distintivi, sono segmentati e testimoniano come è stata affrontata la sfida ingegneristica di prolungare le luci, senza soluzione di continuità, lungo la linea del tetto, rivisitando in chiave moderna un design classico. Coerentemente con la scelta della natura come fonte di ispirazione, è stata impiegata un’elevata quantità di materiali sostenibili per la realizzazione degli interni. I pannelli di rivestimento sono in parte costituiti da plastica riciclata, mentre la moquette è interamente ricavata da bottiglie Pet riciclate. La C40 è il primo modello di Volvo a offrire interni leather-free, con un’opzione di rivestimento contenente fibre di lana naturalmente rinnovabili e una seconda opzione che utilizza un mix di tessuto scamosciato anch’esso ottenuto da plastica riciclata e materiale micro-tecnologico. Nel dettaglio la Volvo C40 Recharge Twin motor Plus è lunga 444 cm, larga 187 cm, alta 159 cm con un bagagliaio da 413 a 1.205 litri. Nella versione Twin motor Plus costa 60.560 euro con motorizzazione elettrica capace di erogare una potenza massima di 300 kW/408 cavalli ed una coppia massima di 660 Nm a 4.350 giri/min. La trazione è integrale permanente. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 4,7 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 180 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 2.185 kg.

