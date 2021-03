Volvo C40 Recharge, debutta il suv elettrico che si compra solo online. Arriva il network di ricarica in Italia Il modello 100% elettrico prodotto da Volvo, avrà oltre 420 km di autonomia di Simonluca Pini

La Volvo C40 Recharge si presenta online e proprio il web sarà l'unico modo per acquistarla. Infatti il primo modello completamente elettrico prodotto da Volvo, sarà acquistabile esclusivamente tramite la piattaforma online del produttore svedese. Derivata dalla versione a zero emissioni della Xc40, la nuova Volvo C40 Recharge mostra una linea da suv coupé e tratti inediti a partire dal frontale fino al nuovo portellone posteriore. Prodotta sulla piattaforma Cma nello stabilimento belga di Ghent, sarà disponibile dall'autunno.



Nuova Volvo C40 elettrica, autonomia



La nuova Volvo C40 elettrica sarà spinta da due motori da 150 kW ciascuno, in grado di generare una potenza di sistema superiore ai 400 cavalli con una coppia massima di oltre 650 nm scaricata sulle quattro ruote motrici. Ad alimentare la nuova C40 Recharge ci penserà una batteria agli ioni di litio da 78 kW, capace di garantire un'autonomia superiore ai 420 chilometri. Sul fronte tempi di ricarica serviranno circa 8 ore per un pieno di energia utilizzando una presa da 11 kW, mentre l'80% dell'autonomia sarà disponibile in 40 minuti facendo rifornimento da una stazione da 150 kW. Per quanto riguarda le prestazioni, la C40 Recharge a trazione integrale è in grado di scattare da 0 a 100 km/h in meno di 5 secondi e raggiunge una velocità massima limitata elettronicamente di 180 km.



Volvo C40 Recharge, interni sempre connessi



La nuova Volvo C40 Recharge monta il sistema d'infotainment Android Automotive sviluppato in collaborazione Google e sempre connesso e aggiornabile in remoto. La connessione over the air non interesserà solamente il lato multimediale ma anche aggiornamenti legati alla motorizzazione, alle prestazioni e all'autonomia.

La rete di ricarica Volvo in Italia



Volvo Car Italia annuncia il progetto V olvo Recharge Highways per l'installazione di stazioni fast charge da 175 kW sul territorio nazionale insieme alla prima colonnina a ricarica veloce nel cuore di Milano

L'iniziativa, realizzata in collaborazione con i concessionari italiani di Volvo, prevederà l'installazione di oltre 30 stazioni di ricarica veloce da 175 kW presso altrettante concessionarie Volvo e in prossimità di altrettante uscite della principali autostrade italiane. I punti di ricarica sono, dunque, facilmente accessibili e, sebbene marchiati Volvo, sono aperti a tutti gli utenti di veicoli elettrificati o elettrici di tutti i brand. Il progetto Volvo Recharge Highways vede la partecipazione di partner importanti oltre ai concessionari Volvo. Le stazioni a elevata potenza che verranno installate sono prodotte da Delta e sono in grado di ricaricare due vetture simultaneamente all'80 per cento della capacità in poco più di 30 minuti.Il completamento della posa delle prime 25 stazioni è previsto entro la fine dell'estate 2021.Un ruolo importante nella strategia di Volvo a favore della mobilità elettrica in Italia lo gioca la città di Milano e in tal senso particolarmente significativa è l'installazione della prima stazione di fast charging nel centro del capoluogo lombardo.