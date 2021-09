Volvo C40 Recharge, il debutto italiano della compatta svedese alla giornate milanesi della moda

2' di lettura

La nuova compatta 100% elettrica è in vendita da oggi e in concomitanza con le giornate milanesi della moda è stata presentata al Volvo Studio Milano insieme alla collection realizzata in esclusiva per Volvo da Gilberto Calzolari, lo stilista impegnato nella sostenibilità. La collezione è una limited edition che sarà disponibile per gli ordini soltanto al Volvo Studio Milano. La collection è ispirata dai valori espressi dalla nuova C40 Recharge di cui riprende il colore blu che debutta adesso sul mercato italiano.

La prima Volvo concepita solo elettrica

Si tratta come è noto del primo modello per Volvo ad essere stato concepito solo come elettrico. Un'auto rispettosa dell'ambiente ma caratterizzata al tempo stesso da linee e soluzioni funzionali. La direzione intrapresa da Volo è stata tracciata: insieme alla sicurezza, valore storico del brand, la sostenibilità è una delle priorità di azione, ma anche di business.

La strategia sostenibile del brand svedese

Entro il 2025, Volvo intende far sì che il 50% dei volume di vendita globali siano costituito da auto completamente elettriche e da modelli ibridi per il 50% restante. Entro il 2030 si prevede che ogni Volvo venduta sia completamente elettrica al 100%. Volvo punta infine a diventare un vero e proprio costruttore d’auto climate neutral per il 2040.

La collezione utilizza gli airbag scoppiati

La collezione è completata dalla t-shirt Ethics Meets Aesthetics in cotone organico certificato Gots e da un set di accessori quali una tote bag e un bucket hat realizzati dall'upcycling di airbag scoppiati delle vetture Volvo e una sleep mask da viaggio anch’essa realizzata in materiale poliestere certificato oltre che ottenuto dalla plastica recuperata dagli oceani.

Volvo C40 Recharge Dawn Silver

Volvo e la partnership con Gilbeto Calzolari

I percorsi di Volvo e di Gilberto Calzolari si erano già incrociati in precedenza. Volvo Car Italia aveva infatti fornito allo stilista materiali come tela di airbag e cinture di sicurezza per la creazione di capi, mentre nel 2020 il Volvo Studio Milano ospitò la sfilata di Gilberto Calzolari prevista alla Milano Fashion Week.