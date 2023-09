Volvo, diesel addio dal 2024 e più tecnologie a bordo delle sue auto con Amazon Prime Video

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Un vero cambio di rotta per Volvo con una scelta che viene però da lontano: stop alla vendita di vetture con motori diesel. L’alt alla commercializzazione di motorizzazioni diesel già all’inizio dell’anno prossimo segue la scelta di limitare a 180 kmh il limite di velocità di tutti i suoi modelli. Non è poi un caso che il brand svedese fiore all’occhiello del grande gruppo cinese di Geely, è stato anche il primo costruttore ad aderire alla direttiva europea che impone sia il passaggio alla mobilità esclusivamente elettrica che il conseguente stop ai motori endotermici, una scelta drastica che ancora oggi è messa in discussione.

Il mercato in Europa privilegia oggi le auto elettrificate

Ma torniamo al diesel. La decisione di Volvo sembra essere confortata dall’andamento del mercato visto che fino a 4 anni fa la maggioranza delle auto vendute in Europa erano a gasolio, mentre le elettrificate erano relegate ad una vera e propria nicchia. Una situazione che oggi si è quasi del tutto invertita in Europa tanto che la maggior parte delle vendite anche di Volvo sono di modelli elettrificati sia con powertrain elettrico che ibrido plug-in.

Loading...

Soltanto Volvo elettriche in vendita a partire dal 2030

Sebbene, infatti, i motori diesel emettano meno CO2 rispetto a quelli a benzina, il loro problema è che rilasciano dei gas come ad esempio l’ossido di azoto che hanno un effetto negativo sull’ambiente in particolare nei grandi centri urbani. La scelta dello stop al diesel, fanno sapere in Volvo, è un incoraggiamento alle altre case automobilistiche ad agire in questa direzione. La casa svedese del resto prevede di commercializzare entro il 2030 soltanto delle vetture elettriche.

Un h-itech di livello a bordo in costante evoluzione

Volvo rilancia intrattenimento a bordo grazie alla recente introduzione di Amazon Prime Video su base Google Play scaricabile in tutti i mercati in cui sono disponibili le app e i servizi di Google. Volvo anche in questo caso è fra le prime case automobilistiche ad offrire la soluzione hitech a bordo delle proprie vetture. Senza contare che il prossimo step sarà garantito dalla disponibilità di YouTube nell’abitacolo delle quattroruote svedesi nell’ambito del sistema di Google integrato.il tutto ovvimente a vettura ferma

Più streaming a bordo con Prime Video e YouTube

Un ulteriore contributo alla sicurezza che è l’altro valore aggiunto di tutte le vetture Volvo e che nel caso di Prime Video e YouTube significa un arricchimento di un elenco che è in costante espansione sia di software che di applicazioni destinate a migliorare la qualità a bordo. Un evoluzione continua che non a a caso va di pari passo con le esigenze di utilizzatori alla ricerca di sistemi sempre più sofisticati non soltanto per quanto riguarda l’intrattenimento, ma anche per una loro operatività in un contesto di massima sicurezza durante i lunghi viaggi in auto.