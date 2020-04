Volvo e Daimler, insieme per i camion a idrogeno con celle a combustibile Daimler Truck AG e il Gruppo Volvo hanno firmato un accordo per la costituzione di una joint venture dedicata alla produzione di celle a combustibile dedicate ai veicoli pesanti di Simonluca Pini

(Daimler AG)

L'alimentazione a celle combustibile arriverà anche nel settore dei veicoli pesanti, offrendo allo s tempo emissioni zero e autonomie adatte ai camion. In quest'ottica Daimler Truck AG e il Gruppo Volvo hanno firmato un accordo preliminare non vincolante per la costituzione di una nuova joint venture. L'intenzione è quella di sviluppare, produrre e commercializzare sistemi a celle a combustibile per applicazioni su veicoli pesanti e altri casi d'uso. Daimler consoliderà tutte le sue attuali attività di celle a combustibile nella joint venture. Il Gruppo Volvo acquisirà il 50% nella joint venture per un importo di circa 0,6 miliardi di euro in contanti e senza indebitamento. Il Gruppo Volvo e Daimler Truck AG saranno partner al 50% nella joint venture che opererà come entità indipendente e autonoma, mentre Daimler Truck AG e il Gruppo Volvo continueranno a essere concorrenti in tutti gli altri settori di attività.

Joint venture Daimler e Volvo

Unendo le forze si ridurranno i costi di sviluppo per entrambe le società e si accelererà l'introduzione sul mercato dei sistemi a celle a combustibile nei prodotti utilizzati per il trasporto pesante e per le applicazioni a lungo raggio. Nel contesto dell'attuale crisi economica la cooperazione è diventata ancora più necessaria per raggiungere gli obiettivi del Green Deal entro un periodo di tempo fattibile. L'obiettivo comune è che entrambe le aziende offrano, nella seconda metà del decennio, veicoli pesanti di serie con celle a combustibile per applicazioni a lungo raggio. Inoltre la nuova joint venture si occuperà di applicazioni in ambito automotive e non automotive. Per abilitare la joint venture Daimler Trucks sta riunendo tutte le attività relative allo sviluppo di celle a combustibile in una nuova unità dedicata. Parte di questo raggruppamento di attività è l'assegnazione a Daimler Truck Ag delle attività di “Mercedes-Benz Fuel Cell GmbH” che ha una lunga esperienza nello sviluppo di celle a combustibile e sistemi di stoccaggio di idrogeno per varie applicazioni su veicoli. La joint venture includerà le attività di Nabern in Germania (attualmente sede della Mercedes-Benz Fuel Cell GmbH) con impianti di produzione in Germania e Canada. L'accordo preliminare firmato non è vincolante. Un accordo definitivo è previsto entro il terzo trimestre e si concluderà entro la fine del 2020. Tutte le potenziali transazioni sono soggette all'esame e all'approvazione delle autorità competenti in materia di concorrenza.