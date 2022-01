Volvo e Qualcomm insieme per il sistema di infotainment delle auto elettriche del futuro

Ascolta la versione audio dell'articolo

Volvo sta utilizzando le piattaforme Snapdragon Cockpit Platforms di Qualcomm per migliorare il suo sistema di infotainment basato su Google Android Automotive che sarà installato sui prossimi modelli a trazione completamente elettrica dei modelli Volvo e Polestar.

Sistema più rapido e reattivo

Sfruttando le competenze in materia di ricerca e sviluppo di Volvo e della società tecnologica Qualcomm, le due aziende miglioreranno la funzionalità complessiva del sistema di infotainment di prossima generazione di Volvo con sistema operativo Google Android Automotive, rendendolo molto più veloce e reattivo.

I chip e i processori che compongono Snapdragon Cockpit Platforms di Qualcomm sono progettati per fungere da fulcro per il calcolo a elevate prestazioni e sono quindi in grado di soddisfare le complesse esigenze in termini di grafica, audio e intelligenza artificiale del prossimo suv Polestar 3 e del nuovo modello a ruote alte completamente elettrico firmato Volvo, pur con un consumo energetico molto basso. Infatti, avvalendosi delle più recenti piattaforme Snapdragon Automotive, il sistema risulterà due volte più veloce, mentre la sua elaborazione grafica raggiungerà una velocità fino a dieci volte superiore.

Una gamma completamente a batteria

Per il marchio svedese, la transizione che la porterà a diventare una casa automobilistica con una gamma di automobili completamente elettrica e a essere leader nel segmento delle auto elettriche di fascia alta entro il 2030 implica molto di più che offrire auto a trazione elettrica al 100%. Infatti, ciò significa anche proporre una connettività senza soluzione di continuità, standard di sicurezza ai vertici del settore, una guida autonoma evoluta e la migliore esperienza d’uso possibile. Per sostenere questo ambizioso progetto, la casa sta collaborando con aziende leader a livello mondiale nel campo della tecnologia, ove ciò si renda opportuno.

Insieme a Qualcomm e Google, Volvo Cars sarà in grado di garantire le migliori prestazioni video, audio e di connettività del settore sulla sua prossima generazione di modelli completamente elettrici.