Volvo, ecco le foto ufficiali dell’EM90: è primo minivan svedese (ma sotto la pelle è cinese)

In Cina ogni nuova automobile messa in vendita deve ottenere l’approvazione del Ministero dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione. Per ottemperarla nell’ambito del processo di omologazione del modello, le immagini vengono pubblicate sul sito web del MIIT prima del lancio sul mercato. In alcune situazioni, il design del veicolo viene mostrato settimane prima del debutto vero e proprio. È proprio il caso dell’EM90, il primo minivan Volvo (gruppo Geely) che è stato presentato con due immagini che ne mostrano la parte anteriore e quella posterione.

Il minivan si basa sullo 009 del brand cinese Zeekr

Come si può notare, il minivan elettrico del brand svedese sembra essere basato sullo Zeekr 009 poiché tutti i montanti sembrano essere identici. Del resto Zeekr è un brand del gruppo Geely. Possiamo dire lo stesso per quanto riguarda gli specchietti laterali, delle maniglie delle porte e delle telecamere montate sul parafango. L’EM90, tuttavia ha un muso anteriore ridisegnato con fari diversi per allineare il nuovo modello allo stile di tutte le altre Volvo. Inoltre non riprende la sfarzosa griglia dell’auto cinese ma un pannello in colore con la carrozzeria con ritagli che presumibilmente si illuminano.

Oltre alle foto anche alcune specifiche tecniche

La parte posteriore è stata modificata per adattarsi all’immagine di Volvo, ma si capisce che si tratta dello stesso minivan dal profilo del portellone posteriore e dalla telecamera sotto la targa. In ogni caso l’EM90 rappresenta un inedito per la gamma di suv, berline e station wagon di Volvo. Ci sono alcune specifiche tecniche. Secondo le informazioni pubblicate sul sito web del MIIT: la Volvo EM90 è lunga 5206 mm, larga 2024 mm e alta 1859 mm. Sarà offerto con cerchi da 19 e 20 pollici per un dumper elettrico a sei posti che farà pendere la bilancia a 2.763 kg.

Interni in configurazione a sei posti o forse quattro

Il passo corrisponde a quello dello Zeekr 009 che misura 3.205 mm tra gli assi anteriore e posteriore. Tuttavia lo 009 il marchio premium di Geely vende il minivan 009 con un layout a 2+2, ma si dovrà aspettare di vedere se Volvo intende lanciare questa soluzione più lussuoso. Potrebbe succedere visto che la Lexus LM che arriverà anche in Europa la si può richiedere con due soli sedili posteriori. Mentre il minivan Lexus dispone unità termiche l’EM90 è elencato sul sito web del MIIT come dotato di un motore elettrico montato posteriormente da 268 cavalli.

L’autonomia sarà compresa fra 700 e oltre 800 km

Tuttavia, va detto che lo Zeekr 009 è dotato anche di una configurazione a doppio motore che è abbinata con trazione integrale per una potenza complessiva di 536 cv. Questa variante che è la più potente è in grado di accelerare da 0 a 100 kmh in appena 4,5 secondi. Sebbene la batteria non sia menzionata, lo Zeekr 009 dispone di un pacco di litio-nichel-manganese-cobalto di CATL, sarà così anche per l’EM90? La batteria da 140 kWh garantisce 822 km di autonomia, ma è previsto anche un pacco più batterie da 116 kWh per 702 km di autonomia.