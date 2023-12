Tra le auto elettriche del 2024 arriverà anche la Volvo EX30 Cross Country, versione tutto terreno a zero emissioni della EX30 già in commercio. Per ora nessuna informazione ufficiale sulle motorizzazioni ma potrebbero essere le stesse della EX30: single motor a trazione posteriore con batteria da 51 kWh, 272 cv di potenza, autonomia fino a 344 km e ricarica in corrente continua fino a 150 kW e in alternata fino a 11 kW. Stesse caratteristiche per la single motor extended range che porta l’autonomia a 480 km e la ricarica in corrente continua a 175 kW e 22 kW in alternata.

Al vertice la Twin Motor Performance a trazione integrale, con batteria da 69 kWh, 428 cv di potenza, 460 km di autonomia, 0/100 km/h in 3.6” e ricarica in CC fino a 175 kW e 22 kW in AC.