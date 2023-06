Volvo EX30 incentivi auto

Grazie al prezzo a partire da 35.900 euro, il nuovo suv Volvo rientra tra gli incentivi auto 2023. Caratterizzata da dimensioni estremamente compatte per un suv Volvo, con una lunghezza di soli 4,23 metri, la EX30 continua il nuovo corso 100% elettrico del marchio svedese. La Volvo XC30 nasce sulla piattaforma nativa elettrica SEA (Sustainable Experience Architecture) prodotta dal gruppo Geely (proprietaria di Volvo), già utilizzata da suv compatti come la Smart #1. Le dimensioni la rendono perfetta anche per l’ambiente urbano e a bordo lo spazio non manca grazie al passo di 2,65 metri. Buona la capacità di carico, a partire da 318 litri ed espandibile fino a 904 litri. Esteticamente ritroviamo lo stile introdotto dalla EX90, a partire dai fari anteriori. La nuova Volvo EX30 sarà proposta in abbinamento a tre versioni, a partire dalla single motor a trazione posteriore con batteria da 51 kWh, 200 kW di potenza (272 cv), autonomia fino a 344 km e ricarica in corrente continua fino a 150 kW e in alternata fino a 11 kW. Stesse caratteristiche per la single motor extended range che porta l’autonomia a 480 km e la potenza di ricarica in corrente continua a 175 kW e 22 kW in alternata. Al vertice dell’offerta la Volvo EX30 Twin Motor Performance a trazione integrale, con batteria da 69 kWh, 315 kW di potenza (428 cavall), 460 km di autonomia, 0/100 km/h in 3.6 secondi e ricarica in corrente continua fino a 175 kW e 22 kW in alternata.

