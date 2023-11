Volvo EX30, un piccola crossover 100% elettrica

È l’auto più piccola mai prodotta dalla casa svedese di proprietà cinese, la Volvo EX30. Si tratta di un crossover elettrico lunga 4,23 metri. Il suo design esterno ricorda, in piccolo, quello della ammiraglia EX90: sbalzi uniformi, ruote grandi, gruppi ottici anteriori a martello di Thor e mascherina chiusa. Dentro, è ancora più minimalista. Niente cruscotto davanti al guidatore, ma le informazioni principali sono nella parte superiore del touchscreen verticale da 12,3 pollici al centro della plancia. L’abitacolo della EX30 è ben rifinito e ha rivestimenti in materiali rinnovabili o riciclati: niente pelle. I portaoggetti sono numerosi, mentre il vano bagagli ha una forma regolare, ma la capienza è di soli 318 litri che diventano 904 quando si reclina il divano. La EX30 è a trazione posteriore con un motore montato dietro da 272 cv o integrale: quest’ultima si chiama Performance e, grazie a due propulsori in grado di generare in tutto 428 cv, impiegando appena 3,6 secondi per accelerare da 0 a 100 kmh. Due le tipologie di batterie: al litio ferro fosfato da 51 kWh per un’autonomia di 344 km, al litio nickel manganese cobalto da 69 kWh per 480 km per la variante a due ruote motrici e a 460 per la 4x4. Tre gli allestimenti: Core, Plus e Ultra. Quello base è decisamente completo, visto che offre standard i cerchi in lega di 18 pollici, il climatizzatore automatico monozona, il cruise control adattativo e i sensori di parcheggio con tanto di retrocamera. Infine i prezzi che partono da una base di 35.900 euro.



7/8 Menu