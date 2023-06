Volvo EX30, tutto quello che c'è da sapere sul suv elettrico compatto svedese

Ascolta la versione audio dell'articolo

Elettrica, compatta, connessa, sostenibile e super sicura. Sono queste le principali caratteristiche della Volvo EX30, presentata in anteprima mondiale a Milano. Caratterizzata da dimensioni estremamente compatte per un suv Volvo, con una lunghezza di soli 4,23 metri, la EX30 continua il nuovo corso 100% elettrico del marchio svedese. Infatti, come annunciato nel 2021, lancerà nuovi modelli esclusivamente elettrici a partire dal maxi suv EX90 già in commercio e ora affiancato dalla EX30. La gamma sarà ampliata nel 2024 con la EX30 Cross Country, versione caratterizzata da una maggiore altezza da terra e con inserti dedicati. Presentata in anteprima mondiale a Milano, sarà ordinabile dal 7 giugnoe potrebbe arrivare tra fine 2023 e i primi nel del 2024.

Volvo EX30 dimensioni e piattaforma

La Volvo XC30 nasce sulla piattaforma nativa elettrica SEA (Sustainable Experience Architecture) prodotta dal gruppo Geely (proprietaria di Volvo), già utilizzata da suv compatti come la Smart #1. Le dimensioni la rendono perfetta anche per l'ambiente urbano e a bordo lo spazio non manca grazie al passo di 2,65 metri. Buona la capacità di carico, a partire da 318 litri ed espandibile fino a 904 litri. Dal vivo ritroviamo lo stile introdotto dalla EX90, a partire dai fari anteriori.

Interni Volvo EX30

A bordo arriva uno stile completamente nuovo, con la plancia caratterizzata dalla sola presenza del grande schermo da 12.3” da cui gestire il sistema d'infotainment con Google integrato, inclusi Google Assistant, Google Maps e Google Play Store. Dotato di connettività 5G e aggiornamenti OTA, è compatibile con Apple CarPlay wireless. Altra novità arriva dalla grande soundbar al posto del tradizionale impianto audio.

Volvo EX30, motori e autonomia

La nuova Volvo EX30 sarà proposta in abbinamento a tre versioni, a partire dalla single motor a trazione posteriore con batteria da 51 kWh, 200 kW di potenza (272 cv), autonomia fino a 344 km e ricarica in corrente continua fino a 150 kW e in alternata fino a 11 kW. Stesse caratteristiche per la single motor extended range che porta l'autonomia a 480 km e la potenza di ricarica in corrente continua a 175 kW e 22 kW in alternata. Al vertice dell'offerta la Volvo EX30 Twin Motor Performance a trazione integrale, con batteria da 69 kWh, 315 kW di potenza (428 cavalli), 460 km di autonomia, 0/100 km/h in 3.6 secondi e ricarica in corrente continua fino a 175 kW e 22 kW in alternata.

Sostenibilità

Intervenendo sulle emissioni nell’intero ciclo di produzione e di vita della EX30, Volvo ha ridotto la sua impronta di carbonio complessiva su 200.000 km di guida a meno di 30 tonnellate. Si tratta di una riduzione del 25% rispetto ai modelli C40 e XC40 completamente elettrici e di un notevole passo avanti verso l'obiettivo di riduzione delle emissioni complessive di CO2 per vettura del 40% tra il 2018 e il 2025. EX30 contiene il 25% di alluminio riciclato, il 17% di acciaio riciclato e il 17% di plastica riciclata e una serie di materiali riciclati e rinnovabili all’interno.