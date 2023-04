Volvo EX90 il nuovo suv elettrico è già sold fino al 2024

Ascolta la versione audio dell'articolo

Volvo ha annunciato che la produzione del primo anno, il 2024, del suo suv elettrico EX90, la nuova ammiraglia a ruote alte del brand è andata letteralmente a ruba. Nonostante l'auto si è presenta con un listino di tutto rispetto visto che parte da una base di 104.500 euro, la cifra non sembra aver dissuaso i potenziali acquirenti che hanno dato l'assalto ai concessionari europei ma non solo per assicurarsi le vetture disponibili non ancora a regime normale di produzione.

EX90 ha superato anche le previsioni più ottimistiche

L’EX90 è stato presentata lo scorso anno e di fatto è il modello che andrà a sostituire dal 2024 l'attuale XC90. La raccolta ordini fanno sapere da Goteborg ha superato anche le proiezioni più ottimistiche e pure le ambiziose massime del brand al punto che Volvo ha dovuto chiudere per il momento la raccolta ordini perché il ciclo di produzione programmata per l'anno prossimo si è esaurito anche se il costruttore conta di riaprirlo al più presto, ma per l'anno modello 2025.

EX90 è stata progettata sulla piattaforma di Geely

L’EX90 è stata progettata sulla base dell’architettura solo elettrica SPA2 della casa madre Geely, la stessa della Polestar 3, ma mentre l'altro modello svedese ma prodotto in Cina offre soltanto cinque posti a bordo, la Volvo EX90 garantisce una terza fila per aumentare la capacità di posti a sedere fino a sette in tutto. Il modello è il primo di una nuova serie di vetture destinate ad offrire un'inedita esperienza di guida più intuitiva, oltre che di standard lussuoso.

EX90 viene offerta in due diversi powertrain elettrici

Il nuovo grande suv svedese è, almeno inizialmente, proposto in due varianti di powertrain, denominati Twin Motor e Twin Motor Performance. Entrambi sono dotati di due unità elettriche, una per asse lo schema per la trazione integrale. La Twin Motor offre 408 cv e 770 Nm di coppia e tocca i 100 kmh da fermo in 5,9 secondi, mentre l’autonomia è di 600 km. La Twin Motor Performance offre 517 cv e 910 Nm, sprinta in 4,9 secondi per un'autonomia di 590 km.

EX90 ha integrato il sistema hitech di Google Assistant

L’abitacolo è estremamente semplice, ma molto curato e gravita intorno al display centrale verticale da 15 pollici con Google Assistant integrato che dispone anche dei comandi del climatizzatore. Al guidatore è dedicato lo schermo più piccolo, con le sole informazioni principali per la guida, mentre sul volante sono presenti comandi a sfioramento. Sul tunnel centrale c’è il controller per la trasmissione che è l’unico comando fisico, in un ambiente del tutto minimal.