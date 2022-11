Volvo EX90, il suv elettrico a 7 posti che segna la nuova era del marchio svedese

Ascolta la versione audio dell'articolo

Debutto a Stoccolma per la nuova Volvo EX90, suv a sette posti elettrico che segna una piena miliare nella storia del marchio svedese. Il motivo? E' il primo modello completamente elettrico lanciato da Volvo, che introduce novità e tecnologie come il tech human centric e l’intelligenza artificiale a cui aggiunge un design che abbina sostenibilità al nuovo costo stilistico del brand scandinavo. Oltre a rappresentare il nuovo approccio di Volvo al possesso dell'auto, sia che si scelga di acquistare la EX90 online o presso un concessionario e decidendo tra proprietà diretta, abbonamento o leasing, il nuovo suv a sette posti elettrico arriverà su strada nel 2023 con a bordo tecnologie in grado di supportare la guida autonoma di livello 3. L'inedito suv sarà costruito negli Stati Uniti a partire dal prossimo anno e, successivamente, anche in Cina. La svolta elettrica del marchio svedese, che porterà alla neutralità climatica entro il 2040, è stata possibile grazie all’appartenenza al gruppo cinese Geely, proprietario del marchio.

Tecnologia e sicurezza

Valore aggiunto della Volvo EX90 è il livello di tecnologia bordo. Un sistema centrale - alimentato dalle piattaforme Nvidia Drive di IA, Xavier e Orin, dalle piattaforme Snapdragon Cockpit di Qualcomm Technologies e dal software sviluppato internamente dai tecnici Volvo - gestisce gran parte delle funzioni principali all'interno dell'auto, dai sistemi di sicurezza e infotainment alla gestione della batteria. La Volvo EX90 è progettata per migliorare nel tempo, grazie a regolari aggiornamenti software che avvengono in modalità over-the-air. Unendo la potenza di calcolo delle piattaforme Snapdragon Cockpit alle capacità di visualizzazione di Unreal Engine, il tool 3D sviluppato da Epic Games e utilizzato per la realizzazione di alcuni dei più grandi videogame al mondo, si garantisce una potenza di calcolo fulminea e una grafica di alta qualità sugli schermi dell'auto e sull'head-up display.

Volvo EX90, le foto del debutto Photogallery10 foto Visualizza

Interni Volvo EX90

Lo schermo centrale da 14,5 pollici permette di accedere al sistema di infotainment con Google integrato. Le app e i servizi di Google, tra cui l'assistenza in vivavoce di Google Assistant, la navigazione di Google Maps e un grande numero di app su Google Play, sono tutti inclusi nel sistema. Gli schermi aiutano il conducente a tenere gli occhi sulla strada, fornendo le informazioni giuste al momento giusto. La Volvo EX90 sarà anche compatibile con Apple CarPlay wireless. Grazie alla connessione 5G disponibile di serie, installare le app sarà rapido e facile. È inoltre possibile ascoltare la musica preferita in streaming attraverso il nuovo impianto audio Bowers & Wilkins di altissima qualità, dotato di Dolby Atmos, una novità assoluta per Volvo, e di casse integrate nel poggiatesta per un audio avvolgente. Il suv svedese a 7 posti disporrà anche della tecnologia phone key di serie. Lo smartphone fungerà da chiave dell'auto, consentendo di sbloccare automaticamente le portiere e di avviare una sequenza di benvenuto personalizzata non appena si entra nella vettura.

Volvo EX90, motorizzazioni e autonomia

La versione a trazione integrale con doppio motore, disponibile inizialmente, è alimentata da una batteria da 111 kWh e da due motori elettrici a magneti permanenti che, insieme, erogano 380 kW (517 cavalli) e 910 Nm di coppia nella versione più prestazionale, offrendo così, unitamente al nuovo telaio, un'esperienza di guida di riferimento.Con un'autonomia di guida in elettrico fino a 600 chilometri con una sola carica, secondo il ciclo di guida Wltp, la vettura si ricarica dal 10 all'80% in meno di 30 minuti.

Guida autonoma di livello

Le dotazioni di sicurezza standard presenti nella EX90 sono superiori a quelle di tutti i precedenti modelli Volvo. La EX90 è stata progettata per comprendere l’utilizzo da parte del guidatore e il contesto circostante, così da contribuire alla sicurezza degli occupanti e degli altri utenti del traffico. Inoltre, con il tempo, è in grado di incrementare il suo livello di intelligenza e di sicurezza grazie agli aggiornamenti software e ai nuovi dati acquisiti. Sensori di ultima generazione, come telecamere, radar e lidar, sono collegati ai processori centrali ad alte prestazioni dell'auto e le piattaforme Nvidia Drive eseguono il software sviluppato internamente da Volvo Cars per creare in tempo reale una visione a 360 gradi del contesto circostante. La tecnologia lidar rileva la strada, sia di giorno che di notte, anche a velocità autostradali. Riesce a individuare piccoli oggetti a centinaia di metri di distanza, lasciando più tempo per informarsi, agire ed evitare. I sensori contribuiscono anche a migliorare l'affidabilità e le prestazioni complessive della funzione di guida assistita Pilot Assist, dotata di un nuovo supporto alla sterzata durante il cambio di corsia. Speciali sensori e telecamere, supportati da algoritmi sviluppati internamente, misurano la concentrazione dello sguardo. Questa tecnologia consente al nuovo suv di capire quando il guidatore è distratto, assonnato o comunque disattento, al di là di quanto sia stato possibile finora a bordo di una Volvo. Il sistema allerterà, prima con un leggero segnale, poi in modo più insistente. Infine, grazie a una serie di sensori di ultima generazione, tra cui il lidar, la Volvo EX90 si propone come la prima Volvo già predisposta per una futura guida senza supervisione arrivando così al terzo livello.