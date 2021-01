Volvo prepara il powertrain Recharge per S60 e V90

L'ambizioso programma di offrire solo modelli elettrificati in gamma per il 2025: il 50% di auto elettriche e l'altro di unità ibride è in partito Ecco perché la Casa svedese che da ormai dieci anni fa parte della Zhejiang Geely Holding accelera i tempi spingendo non solo per introdurre varianti a batteria dei propri modelli esistenti, ma anche ad ampliare la gamma attuale. Il via a questa elettrificazione di massa è stato il lancio all'inizio del 2021 della XC40 P8 AWD Recharge, il primo modello elettrico del costruttore di Goteborg. In uno step successivo a fine 2025 toccherà all'alto di gamma con le ammiraglie S90 e V90 a powertrain soltanto a batteria.