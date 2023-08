Volvo prepara il reveal del suo primo monovolume: EM90 sarà svelato il 12 novembre in Cina

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

La Volvo EM90 è il primo monovolume premium completamente elettrico del brand. La vettura sarà svelata ufficialmente in 12 novembre in Cina dove nello stesso giorno saranno aperti i pre-ordini, ma è destinata anche al mercato globale. Il marchio scandinavo ha confermato di averlo progettata per sfruttare al meglio il tempo trascorso in auto in un contesto che ripropone quello di un salotto scandinavo sia pure in movimento. Potrebbe essere un’alternativa ai suv compatti.

Un grande tetto panoramico e la firma del Martello di Thor

Il primo teaser che Volvo ha reso disponibile della EM90 descrive un’auto con un grande tetto panoramico posteriore che a sua volta è abbinato ad un tettuccio apribile anteriore, oltre a delle maniglie esterne che fanno pensare a delle grandi portiere scorrevoli posteriori. Di sicuro la disponibilità potrebbe essere di almeno 6 posti, se non di più più, ma lo si saprà il 12 novembre. E la piattaforma è SEA la stessa della compatta elettrica EX30 disponibile in Italia in autunno.

Loading...

L’MPV sembra essere un parente stretto del marchio Zeekr

Un altro dettaglio visibile anche ma non del tutto chiaro è la forma della coda che si annuncia con un taglio quasi verticale su cui spiccherà la grande scritta luminosa del marchio Volvo A completare la parte posteriosre ci sono poi dei gruppi ottici con ripropongono la tipica firma luminosa del brand scandinavo che è di proprietà cinese di Geely, e cioè quella del Martello di Thor. Il primo MPV di Volvo sembra essere un parente stretto del marchio Zeekr di Geely.

Lo 009 dichiara un’autonomia di oltre 800 km e 536 cv di potenza

Di recente uno dei tanti marchi della galassia Geely ha infatti presentato il suo primo lussuoso monovolume 009 accreditato di un’autonomia di oltre 800 km grazie ad una batteria da 140 kWh che consente fino a 536 cv di potenza disponibile della trasmissione a doppio motore che consente di scattare da 0 a 100 kmh in soli 4,5 secondi, nonostante pesi quasi tre tonnellate. Naturalmente Volvo non ha ancora ufficializzato i dato tecniche del suo primo monovolume.

L’MPV progettato nel centro stille Geely di Goteborg

Da mettere in conto anche che la 009 è stata progettata direttamente in Europa nella città natale di tutte le Volvo e cioè Goteborg, in Svezia e in particolare nel nuovo centro di design globale che Geely ha inaugurato di recente, sotto la direzione dell’ex capo dello stile di Bentley Stefan Sielaff. Insomma la parentela è evidente anche se le caratteristiche dell’MPV Volvo saranno del tutto diverse dal pur lussuoso 009 Zeekr destinato soprattutto al mercato cinese