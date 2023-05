Volvo prevede di licenziare 1.300 dipendenti in Svezia

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

L’azienda automobilistica Volvo Cars ha annunciato l’intenzione di licenziare 1300 dipendenti in Svezia. Secondo quanto riportato da Sveriges Radio, si tratta di impiegati e non di operai. In un comunicato stampa, l’azienda ha specificato l’esigenza di ridurre le spese e aumentare l’efficienza. L’amministratore delegato di Volvo Cars, Jim Rowan, ha spiegato che i tagli del personale sono dovuti alla situazione economica e all’aumento dei costi delle materie prime e alla crescente competitività che, secondo le stime aziendali, continueranno ancora ad impattare l’industria automobilistica.