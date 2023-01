Volvo Recharge, la madre di tutte le future elettriche svedesi

Volvo Concept Recharge

L’ammiraglia EX90 solo a batteria erede della XC90

Il nuovo grande suv del brand svedese EX90 è offerto con due powertrain Twin Motor e Twin Motor Performance con due unità elettriche, una per asse e della trazione integrale. La Twin Motor ha 408 cv di potenza e 770 Nm di coppia e tocca i 100 kmh da fermo in 5,9 secondi per un'autonomia di 600 km. La Performance, invece, ha 517 cv e 910 Nm e può toccare i 100 kmh da fermo in 4,9 secondi con un’autonomia di 590 km. Entrambe sono autolimitati a 180 kmh come tutte le Volvo e hanno batterie da 111 kWh che supportare una potenza di carica in corrente continua pari a 250 kW 30.

Volvo Concept Recharge, Exterior rear

La EX30 è l’elettrica Volvo in formato B-suv

Volvo ha confermato che la compatta EX30 sarà svelata il 15 di giugno. Se il family feeling fra le due elettriche sarà più che evidente a cambiare saranno le dimensioni che per la EX30 saranno inferiori a quelle della XC40 che è lunga 4,43 metri. Con l’obiettivo di andare a competere in un settore in grande espansione, quello dei B-suv che potrebbe garantire volumi importanti oltre a consentire di abbassare l’età media della clientela di Volvo, sfruttando anche iniziative e formule come l’abbonamento più gradite alle giovani generazioni. Il prezzo d’acquisto in ogni caso avrà però la sua importanza.