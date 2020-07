Volvo in sicurezza con due biciclette al seguito

I portabici si possono applicare all'auto senza alcun tipo di formalità. Fino a che non modificano le caratteristiche tecniche della vettura, infatti, non comportano l'aggiornamento della carta di circolazione. Per il loro uso, però, bisogna rispettare le norme del Codice della strada che spiega che non devono occultare, neanche parzialmente, la targa e i dispositivi di segnalazione e di illuminazione, devono essere ancorati alla carrozzeria e senza elementi orientati all'esterno che aggancino pedoni, ciclisti e motociclisti, ma rientrare nei limiti di sagoma e di massa dell'auto. Come il sistema made in Volvo.