Volvo: state al sicuro

Il marchio svedese, noto per l'eccellenza nella sicurezza, anche in questo contesto sottolinea la necessità di rispettare le norme e di stare al sicuro. Nel testo poi si legge che quando non puoi muoverti liberamente, è ancora più importante stare in contatto. Il messaggio si conclude dicendo di non dimenticare di chiamare le persone amate. Anche in questo caso si sottolinea la necessità di isolamento pur mantenendo le relazione sociali.