Crossover derivata dalla wagon compatta V60, la V60 Cross Country permette di affrontare anche percorsi fuoristrada garantendo doti di motricità e di robustezza superiori. La Cross Country si distingue per un'altezza da terra di 75 mm maggiore rispetto alla V60 normale, ottenuta grazie allo speciale telaio e ad un sistema di sospensioni che potenzia le doti fuoristradistiche della vettura. La trazione integrale è inclusa nella dotazione standard, così come il sistema Hill Descent Control, in grado di regolare la velocità quando si affronta una discesa ripida, il dispositivo elettronico di controllo della stabilità Electronic Stability Control, il Corner Traction Control per un maggiore controllo della stabilità in curva e la speciale modalità di guida Off¬Road. Come le Serie 60 e 90, la nuova V60 Cross Country beneficia di tutti i vantaggi offerti dalla piattaforma SPA, dalla tecnologia legata alla sicurezza e dal sistema di infotainment di Volvo. Nel dettaglio la Volvo V60 Cross Country B5 Awd Geartronic Business Pro Line è lunga 478 cm, larga 185 cm, alta 150 cm con un bagagliaio da 529 a 1.441 litri. Nella versione B5 Awd Geartronic Business Pro Line costa 56.610 euro con motore a ibrida benzina di 1.969 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 194 kW/264 cavalli ed una coppia massima di 350 Nm a 1.800 giri/min. La trazione è integrale permanente. Il serbatoio ha una capienza di 71 litri. Le emissioni di CO2 sono di 170 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 6,9 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 180 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.886 kg.

